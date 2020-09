Arrancará proceso electoral en diciembre

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la reforma realizada por el Congreso de Baja California para que el proceso electoral arranque el 6 de diciembre y no ayer 7 de septiembre como lo es a nivel federal; eso sí, dejó claro que las formas que se están dando no son las adecuadas respecto al poner dictámenes a votar por el simple hecho de tener mayoría.

La Suprema Corte votó con 6 votos a favor y 5 en contra que (palabras más, palabras menos) el Congreso del Estado no realizó el proceso legislativo completo al no dar a los legisladores el tiempo necesario para el análisis correspondiente.

Esto derivó en una controversia constitucional que, a pesar de que los magistrados votaron por mayoría, no procedió ya que se necesitaba mayoría calificada, pero en los argumentos hubo una llamada de atención hacia los legisladores e incluso comentó un magistrado que el trabajo está “gobernado por la prisa”.

En pocas palabras las prisas o cambios de “última” hora, por poco tumban una reforma, cuando no había necesidad ya que faltan todavía días para que se cumplieran los tiempos establecidos para realizar cambios.

Hace apenas unos días se señalaba que el Congreso presidido actualmente por Julio César Vásquez Castillo y que coordina Monserrat Caballero en la Jucopo, trabajan más por sesiones extraordinarias que ordinarias y cada que quieren aprobar algo llaman a sesión, lo que ha molestado a algunos legisladores, por la falta de planeación legislativa.

Los que por fin respiran los Consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California quienes ya tienen una fecha la cual ya no se cambiará para dar inicio al proceso electoral y realizar todos los trabajos acorde a dicha fecha, el 6 de diciembre.

Por cierto, luego de que el Gobierno del Estado ya pensaba que perdía todas con la Suprema Corte, incluso Jaime Bonilla en alguna ocasión dijo en tono de broma que ahí no ganaba ni una, pues sorpresa, porque en esta ocasión le dieron la razón.

Con alianza y Leyzaola

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique “Kiki” Méndez reiteró que buscan alianzas de cara al próximo proceso electoral y el “gallo” fuerte para candidato a la alcaldía de Tijuana está en el Teniente Coronel, Julián Leyzaola, con quien ya han tenido pláticas.

Sin embargo, cabe mencionar que Leyzaola sigue en calidad de prófugo, aunque por ahí se comenta que desde el Centro del País hay grupos moviendo los hilos para que salga bien librado de ésta.

Respecto a las alianzas se ha tenido pláticas con el Partido de Baja California, el Partido de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano, aunque este último tiene directrices de la Ciudad de México, por lo que ven complicado que se sume.

Por cierto, ayer se le vio por la mañana, se le vio a “Kiki” Méndez con el ex alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, señalando que respeta al ex militante del PAN por su trayectoria política como alcalde y senador, pero que no hubo ningún ofrecimiento.

Señaló que también se ha reunido con Héctor Osuna Jaime, quien fuera alcalde de Tijuana, Senador y diputado local, señalando que es importante dialogar con quienes fueron personajes activos del Partido.

En cuanto al proceso electoral dijo que ahora trabajarán ya de cara al inicio el cual será el 6 de diciembre y ya por el tema de las candidaturas federales, luego de la deliberación de la Suprema Corte de justicia de la Nación.