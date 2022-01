Arrancan en LMP las semifinales

-o-o-o-o

Alcides Revilla, de Judibana, pregunta: “¿Qué opina de quienes despotrican de la Major League Baseball Writers Association of América (MLBWAA)?… ¿A cuáles integrantes del Hall de la Fama ha entrevistado Ud?… ¿Cuántas Series Mundiales se jugaron en las Ligas Negras?, y las fechas”.

Amigo Chide: 1) No tomes en cuenta a los culopicosos de tanta comezón en la raya negra, trasera y maloliente. Nuestra MLBWAA fundada el 14 de octubre de 1908, hace 113 años, es considerada por la oficina del comisionado, por la Major League Players Association y por el Hall de la Fama, como una de las organizaciones del beisbol más respetables, de mayores méritos, por su honestidad y seriedad en cuanta misión emprendemos. Respecto a mí, recibí un Tributo ante el Congreso de Estadios Unidos en 1997, por mi labor en favor de las relaciones entre periodistas y gente del beisbol de Estados Unidos y Latinoamérica.

2) He entrevistado a más de 50, incluso Mickey Mantle, Pedro Martínez, Luis Aparicio, Roberto Clemente, Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Juan Marichal, Mariano Rivera, Johnny Bench, Whitey Ford, Yogi Berra, Willie Mays, Tony Oliva, Orestes Miñoso, Sandy Koufax, Hank Aaron, Randy Johnson.

3) Las Ligas Negras jugaron 10 Series Mundiales, 1924 a 1927 y 1942 y 1947.

Luis Rojas, de Carora, pregunta: “¿Bateadores designados elevados al Hall de la Fama, y considera que Bob Abreu, tienes méritos para ser elegido?”. Amigo Lucho: Han sido dos, Frank Thomas y Edgar Martínez… Y no, Abreu no merece tales honores. Amaury Curriel W. de Los Mochis, pregunta..: “¿Cree Ud. que los shortstops Willie Miranda y José Valdivielso hubieran jugado en Grandes Ligas ahora?”. Amigo Mauro: No hubieran jugado. Willie bateó para 222 en nueve temporadas, hasta 1959; y José, en cinco años, para 219, hasta 1961.

Santiago M. Gutiérrez, de Caracas, pregunta…: “Soy muy joven, por lo que no ví jugar a Hank Aaron. ¿Es verdad que casi no hacía el swing, y que bateaba a base puras muñecas?”.

Amigo Chago…: Sí hacía el swing, pero, aparentemente, sin mucha fuerza. El mayor poder suyo sí estaba en las muñecas, que movía de manera muy especial.

