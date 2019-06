Aranceles, la punta de la daga de EU para México

A las puertas de acabar su legislatura, y con la mira puesta en su reelección, el presidente de Estados Unidos pretende imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos a partir del 10 de junio debido a que supuestamente no se atendió el tema de los migrantes. Dicho arancel subirá gradualmente hasta llegar al 25%.



Así las cosas, el magnate se escuda en que la llegada de inmigrantes a Estados Unidos es un peligro para su país y que esa medida obligaría a que el presidente Andrés M. López Obrador impida que crucen la frontera. Sus propios asesores se lo desaconsejan, puesto que podría afectar a los mercados financieros y poner en peligro el acuerdo comercial de ambos países y Canadá. Pero a él parece que, de momento, no le importa.



En ese sentido, y conociendo al Mandatario, el Presiente mexicano se ha apresurado a enviarle su respuesta mediante una carta, del día 30 de mayo de 2019. Donde le dice que, enterado de su última decisión y sin querer confrontarlo, le informa de que los pueblos y las naciones que representan merecen, ante cualquier conflicto en las relaciones entre ambos países, recurrir al diálogo y que ambos presidentes actúen “con prudencia y responsabilidad”.



También comentó: “De manera específica, ciudadano presidente: le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la Ley del Talión, ni en el ‘diente por diente’ ni en el ‘ojo por ojo’ porque, si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado y aún más los de Nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica, por siempre, el bello ideal de la no-violencia”.



El anuncio en la víspera, de aplicar aranceles a México para que avance en el tema migratorio, resultó en un arma de doble filo para el mandatario estadounidense, ya que el mensaje se tradujo en una fuerte caída al inicio de operaciones de Wall Street el pasado viernes.



La bolsa de Nueva York registró una fuerte caída, golpeada por los temores de que la sorpresiva amenaza arancelaria del presidente Trump a México podría llevar a la mayor economía del mundo a una recesión.



Es importante mencionar que si México no se posiciona o se sienta a negociar con Trump para evitar la entrada en vigor de aranceles, deberemos estar preparados para una guerra comercial en donde México será perjudicado por su concentración de sus exportaciones en Estados unidos además que las empresas ubicas en México pueden comenzar a regresas a Estados Unidos para fabricar sus productos y bines ya que no serán afectadas, principalmente nuestra frontera, por el alto comercio que tenemos con el Estado de California. Los consumidores estadounidenses pagarán US$3.000 millones adicionales por los aguacates, tomates, mangos y otras frutas y verduras si se aumentan mensualmente los aranceles sobre las importaciones de México.



De surgir una guerra, el costo económico sería para los dos países. Pero el costo político sería mayor para Trump.