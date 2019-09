Aquí lo leyeron

Hace mucho, habíamos apuntado que en el Indetito estaban en el Año de Hidalgo, donde catalogan de muy tonto, por no decir algo más fuerte, a quien deje algo.

De eso hicieron mención en las redes sociales, cuando se quejaron de que no hubo ninguna clase de apoyo para la Carrera de la Villa, que se celebra año con año el 16 de septiembre.

Este evento, que antes iniciaba en el Palacio Municipal, de más de cinco kilómetros, en su última edición, tuvo como salida el rumbo del Parque Teniente Miguel Guerrero, en la Zona Centro, así que le recortaron distancia.

La promovían comerciantes, residentes de la Colonia Francisco Villa, pero la dejaron y tomó la estafeta la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana, que la ha organizado durante los últimos años.

Es uno de los pocos eventos gratuitos que quedan en la ciudad y para su realización, obvio que necesitan el apoyo, que en esta ocasión les fue negado, pero de todas formas se hizo.

La molestia de la comunidad corredora es que el Indetito si dio apoyo a otro evento que se hizo en la Tercera Etapa de la Zona del Río, con atractivos premios en metálico y con corredores que vinieron del centro del país.

Los organizadores de ese evento, con magníficos exponentes del atletismo mexicano en acción, tienen billete para sacar adelante la justa, pero según eso, se acercaron al Indetito solicitando apoyo y que si les dio.

Cuando el Medio Maratón Internacional de Tijuana entregó unas camisetas que daban más importancia al patrocinador que al evento, hubo indignación de los corredores, pero ya se les pasó el coraje y por ahí hemos visto a deportistas que todavía las usan.

Hay sospechas y con sobrada razón, que los principales funcionarios del Indetito reciben moches de algunos de los eventos que apoyan y hasta donde permiten la participación de los patrocinadores.

A nadie le consta, pero tampoco tienen dudas del accionar de los directivos del Indetito, administración que consideran la peor de todas las que han estado al frente de la paramunicipal del deporte.

En las protestas en redes, mencionan que quien las manda tocar en el Indetito es el director del Instituto del Deporte la Cultura Física de Baja California, Saúl Castro Verdugo, quien pronto dejará el puesto a David González Camacho, a quien hemos visto muy activo, atendiendo las invitaciones de organizaciones deportivas.

Y que el “director” del Indetito fue nombrado por convenir así a los intereses del titular del Inde y por ser un elemento al que pudieran manejar a su antojo, como sucedió.

Tarde, pero finalmente se dieron cuenta de cómo se movían los hilos en el Indetito y se congratulan porque falta poco tiempo para el cambio de administración.

Tienen esperanzas de que cambian las cosas con Juan Carlos Pelayo, quien tiene experiencia como deportista y dirigente, como que fue presidente de la Comisión de Box, Lucha Libre, Kick Boxing y Artes Marciales Mixtas.

Ya ven que no estábamos tan errados cuando apuntábamos refiriéndonos al Indetito, que tuvo una gris gestión, como nunca se había visto.

El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy.