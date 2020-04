Aprovechar el COVID-19

Quizá resulte ocioso para algunos ecológicos lectores hablar de aprovechar una pandemia como la que sufrimos actualmente, pero como toda crisis puede aportar beneficios.

Como investigador se me ocurre la siguiente reflexión. Lo que caracteriza a nuestra especie es el ser sociables. Hemos evolucionado gracias a que vivimos asociados, compartiéndolo todo, incluso las enfermedades. Las epidemias que se transforman en pandemias son precisamente por ser sociables. Irónicamente, lo mejor que podemos hacer contra esos flagelos es dejar de serlo.

Es muy difícil de un día para otro aislarnos, sobre todo sin fecha cierta de re reunión. Eso nos inquieta. Y como dice don Juanito Vené, el problema no es aislarse sino con quién. Aislarse en familia con todas las precauciones es un ejercicio muy sano y delicioso, cuando existe la armonía en esa familia aislada, cuando no, debe ser un infierno, eso es culpa de cada quien y no de la pandemia. Pero mi reflexión va en el sentido de la investigación científica. Pensemos sobre aquellos proyectos imposibles de realizarse con gente en las calles. Simplemente resulta utópico, pero como toda utopía podría ser realidad.

Aunque las calles y lugares públicos no están totalmente vacíos, desafortunadamente, si lo suficiente para realizar experimentos, investigación metodológica. El METRO de la CDMX tiene hoy 75% menos pasajeros de lo usual, las líneas aéreas el 80% y algo similar sucede con los camiones de transporte público por carretera. Entonces tenemos un 80% para alcanzar resultados confiables, además el otro 20% puede extrapolarse, estimarse con mucha precisión. Cada quien puede ofrecer ejemplos, particularmente quienes cobran por generar conocimiento nuevo.

Mis ejemplos. Medir la contaminación atmosférica, encontrar el impacto que ocasiona la gente en la calle. Paralelo a esto, medir el consumo de combustibles para el transporte, estrechamente ligado a lo anterior y cruzar información. Generar estadísticas de otros consumos como el gas y la electricidad en tiempo del “quédate en casa”. ¿Existe una relación?, pregunta de investigación. Consumo de alimentos, ¿cuáles nos resultan indispensables en tiempos de crisis?, la respuesta ayudará a modelar políticas públicas acordes a estos casos. Generar estadísticas sobre el incumplimiento a la orden de quedarse en casa, e investigar los casos de los disidentes.

Registrar la violencia intrafamiliar que sólo suponemos aumenta en estos casos, así como variantes en todo tipo de infracción o delito. Tomar notas de las vías más transitadas y encontrar una explicación. Muy importante para Protección Civil en casos de desastres naturales. Los medios de comunicación abrir registros de ratings por preferencias temáticas para planear emisión de recomendaciones. Realizar estudios sobre paisajes urbanos y naturales para observar posibles impactos. Registrar y analizar no solamente la generación de basura, sino revisar su contenido, que mucho nos dirá sobre el encierro.

Por último, que cada quien lleve una bitácora personal sobre qué hacía en casa, qué le faltaba y qué quisiese tener. También, cuál sería para cada quien el mejor aprovechamiento de ese tiempo incomunicado. Yo escribo otro libro, aprendo nuevos boleros y comparto historias cortas en FB.

*- El autor es investigador ambiental independiente