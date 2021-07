Apoyan a niño

Muy buena noticia recibió la familia del pequeño Dylan Osmar Ontiveros que padece una terrible enfermedad conocida como Lipofunsinosis Ceroide Neuronal Infantil, mismo que por instrucciones del presidente

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

López Obrador, recibirá un costoso tratamiento. Esta terrible enfermedad, que es un caso único en el país, ha llevado a la familia de Dylan a dar una lucha férrea para salvarle la vida.

Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal único, ha realizado las gestiones por indicaciones del Presidente de México, para estar al pendiente del caso. También el Gobernador Jaime Bonilla, desde que conoció el caso del pequeño Dylan, ha estado muy al pendiente de las atenciones que se le han dado al menor. Recordemos que en el 2020 el presidente de México, visitó la ciudad de Tecate y ahí fue donde conoció a la madre del menor Cecilia Aranda, quien días antes había planteado este caso al delegado único, quien los acercó al presidente

López Obrador, el día de su visita en Tecate. Como parte de estas gestiones el pequeño Dylan, acaba de tener una cirugía de cráneo en el Hospital General, que fue exitosa. A través de una malla en el cráneo se le instaló un dispositivo por donde le será suministrado su medicamento, la operación estuvo a cargo de la reconocida neuróloga pediatra Susana Delgado.

SE CUELGAN DE MURAL

Tremendo balconeo salió a la luz luego de que se colgaron de un mural para Jaime Munguía y el creador evidenció que no recibió apoyo.

Resulta que el muralista Mode Orozco, quien ha llevado su arte a distintas calles de la ciudad, luego de que se hizo muy famosa su pintura de Brandon Moreno, ya tenía en sus proyectos hacer un mural de Jaime Munguía.

Eligió una barda en la zona de donde es el boxeador, y para la realización del mismo acudió a solicitar apoyo a la delegación San Antonio de los Buenos, dado que la pintura quedaría al frente de una plaza.

No recibió apoyo de la autoridad, pero siguió adelante con su proyecto el cual pudo culminar con la ayuda de Esencias Tijuana.

Pues luego de que el mural fue concluido, al parecer en el ayuntamiento no les avisaron y fueron a hacer un acto encabezado por la alcaldesa Karla Ruiz MacFarland y al que acudieron otras autoridades municipales y el propio boxeador.

Molesto, Mode Orozco publicó en su muro de Facebook la transmisión del evento con el siguiente texto: “Esto es no tener m… señora presidenta! Karla Ruiz Macfarland. Su delegado de San Antonio de los buenos no quiso apoyar y ahora va y se para el cuello con un trabajo que no les costó ni madre” Y es que al parecer a la alcaldesa y su equipo no les avisaron que no sólo el Ayuntamiento no tenía nada que ver con el mural, sino que negaron la ayuda. Sin embargo, tal parece que rápidamente averiguaron qué sucedió y aclararon el punto, pues más tarde el mismo muralista publicó:

“Muchas gracias gente por el apoyo que siempre me brindan en menos de unos minutos salió quien sí pidió apoyo al delegado, quien si cobro favores por nuestro trabajo y quien sí recibió el reconocimiento por lo que hicimos. Gracias a dios tenemos las benditas redes sociales que hacen justicia.

“Dejo en claro que fue un total abuso por parte de las personas que dejan a cargo de los apoyos dentro de las instituciones gubernamentales (en este caso @Carlos Enrique López Arreola) cabe mencionar que en ningún momento quisimos afectar el nombre ni el prestigio de las personas mencionadas en la publicación anterior”.

Dicen que dentro del Ayuntamiento se armó una “revolución” y todos apuntaban al delegado de San Antonio de los Buenos, Ely Domínguez, quien seguramente se llevó una tremenda reprimenda, si es que no pasa a mayores aún.