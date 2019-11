Anuncia reversa

Parece que al hijo de Perla del Socorro Ibarra Leyva, José Ricardo Padilla Ibarra, le durará poco el gusto de ser notario público, ya que el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, señaló que las notarías entregadas por “Kiko” Vega al final de su administración serán canceladas.



Según comentan, al final de sexenio Francisco Vega de Lamadrid entregó a algunos funcionarios y amigos cercanos dichas notarías, por lo que el resto de los profesionistas ya establecidos protestaron de manera inmediata, al señalar que esto lleva un proceso específico, el cual se pasaron por el arco del triunfo.



Jaime Bonilla Valdez dijo que se realizará una nueva competencia real para que quienes cumplan con todos los requisitos sean quienes lleven a cabo las labores de notario público en el Estado, mientras tanto la que tienen ya en la mira es la otorgada al hijo de la ahora magistrada, Perla del Socorro Ibarra Leyva.



Presenta Fiscalía en Mexicali

Buena convocatoria de empresarios tuvo el fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, en un encuentro organizado para mostrarles el innovador proyector de seguridad y justicia que se tiene para Baja California.



Acompañado de sus principales colaboradores, dicen que el funcionario estatal mostró total apertura para los hombres de negocios en Mexicali y los invitó a sumarse para conjuntar esfuerzos en aras de mejorar la seguridad de todos los mexicalenses.



A la reunión acudieron los empresarios Mario García Franco, Netzahualcóyotl Pérez Román, Juan Ignacio Guajardo, Armando Vizcarra, César Ponce Gámez, Federico Díaz Gallego, Juan Ignacio García Topete, Jaime Dávila Galván.



Además, Luis Miguel Cano, Pablo Santa Cruz, Ramiro García, Juan Ignacio Guajardo, Alejandro Treviño, Roberto Cruz, Ericka Araujo, Carlos Cota Arce, Carlos Cota Ballesteros, Gustavo Beltrán, Salvador Jiménez, Alan Dennis y Jorge Burgos. Los invitados coincidieron en apoyar el esfuerzo que se realiza en torno al proyecto de la nueva Fiscalía General del Estado que busca mejorar la seguridad de todos los bajacalifornianos.



Conflicto en Ensenada

Dicen que el desastre político que se ha generado en las delegaciones municipales de Maneadero y El Porvenir, que pertenecen a Ensenada, tiene nombre y apellido, se trata de Georgina Arvizu Gaytán, directora de Desarrollo Regional y Delegaciones.



Las delegaciones estuvieron tomadas por los ejidatarios a los que no les gustó los nombramientos que se hicieron.



Y es que dicen que esta funcionaria no llegó a lo largo de los cuatro días que permaneció tomada la delegación de Maneadero y no pudo resolver el problema.

Dicen que el oficio político no es lo suyo, por lo que otra vez, el trabajo lo tuvo que hacer el alcalde, Armando Ayala, mandando a los policías municipales para que permitieran el acceso al delegado Javier Calderón Marín.



Llega Durazo a Baja California

Trascendió que en la segunda semana del mes de diciembre estará pisando tierras bajacalifornianas el sonorense Alfonso Durazo, el motivo es la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, arribará directo a la zona de Mesa de Otay donde están los patios fiscales y donde se construyen instalaciones modernas para la Guardia Nacional, que para esa fecha se estime ya una presencia de 500 de estos elementos.



Habría que estar muy atentos, de esta visita toda vez que el tema de seguridad es uno de los más sentidos en la Entidad, sobre todo en Tijuana, y sería importante escuchar de la propia voz de Alfonso Durazo algún anuncio que traiga buenas noticias para esta franja fronteriza.