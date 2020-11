Alianzas antinatura, llama el politólogo Diego Reynoso a las coaliciones formadas por partidos que se encuentran en el “extremo del espectro ideológico”. Otros autores las califican como “antípodas” o “ideológicamente inconsistentes” (Ramón Fernández Mejía, “Coaliciones de gobierno en los estados. Análisis de las experiencias y sus implicaciones en el sistema electoral”, revista Rc et Ratio, año VIII, Núm. 14, enero-junio de 2017).

El pasado fin de semana en gira por Baja California, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que en ocho entidades su partido irá en alianza con el PRI y el PAN: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, Nayarit, Chihuahua y Zacatecas. Mientras que en Guerrero y Nuevo León, lo hará sólo con el PRI. No es la primera ocasión que en Baja California el PRD se alía con alguno de los partidos mencionados. En concreto lo hizo en 2013 con el PAN.

En Baja California participarán 12 partidos políticos en el proceso electoral en el que estarán en juego la gubernatura, 5 alcaldías y 25 asientos en el Congreso. Para disputar dichos cargos participarán un total de 12 partidos. PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, PBC, MC, Morena, PES (Partido Encuentro Social de BC), Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Partido Encuentro Solidario. Estos últimos cuatro partidos no pueden formar parte de una alianza en virtud de ser su primera elección luego de obtener el registro.

En las últimas semanas se ha difundido insistentemente que en Baja California se formará una “alianza opositora” conformada por el PRI, PAN, PRD y PBC. Ha habido varias reuniones y anuncios de dichas intenciones por parte de los líderes locales de los organismos políticos. Nunca en la historia de la entidad hemos tenido una alianza que involucre al PRI y al PAN. Al contrario, hasta 2018, la historia había sido preponderantemente bipartidista, con alternancia de los dos partidos en el gobierno. Se trataría ciertamente de una alianza antinatura, debido a esa historia particular de lucha y enfrentamientos entre dichos partidos. La verdadera distancia ideológica y de principios debería ser con el PRD. Pero la historia reciente muestra que entre los tres partidos hay más afinidades que diferencias. El Pacto por México firmado el 2 de diciembre de 2012 es prueba fehaciente de ello.

Me parece que lo que está evidenciando la probable alianza es la debilidad de los partidos antes que su fortaleza. La coalición opositora, que integra partidos tan disímbolos, muestra que su único objetivo es derrotar a los candidatos de Morena. No hay un proyecto de transformación; importa llegar al gobierno y ejercer el poder. Resulta sumamente preocupante en virtud de que serían campañas políticas anti Morena, antes que propositivas para encarar los graves problemas que padecemos y que en mucho son herencia de los gobiernos del PRI y del PAN, que estuvieron en el poder hasta 2018.

Pese a los anuncios, todavía está por verse si en la alianza figuran el PRI o el PAN. Difícilmente alguno de estos partidos cederá para que el abanderado no sea alguien de su instituto. Los otros partidos (PRD, PBC) no están en condiciones de imponer las candidaturas. Han filtrado nombres de posibles candidatos a la gubernatura, que al momento no son militantes del PRI o del PAN. Pero difícilmente alguno de estos podrá lograrlo. En ese sentido, veo lejana una candidatura de unidad que apoyen los cuatro partidos políticos.

Como sabemos, la normatividad electoral obliga a obtener de manera individual el 3% de la votación válida emitida para conservar el registro (art. 62, Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California). Aún yendo en alianza, no hay garantía para que algunos de los 12 partidos que participen logren obtener dicho porcentaje. Para algunos podría ser debut y despedida. Sobre todo, en un contexto tan abstencionista como el de Baja California, la tienen cuesta arriba. Ya veremos si se logra concretar la alianza opositora y si por el lado de Morena también prospera otra coalición. El año pasado participaron en Juntos Haremos Historia: Morena, PT, PVEM y Transformemos (este último perdió el registro). Hoy veremos quienes se suman al partido en el poder.

*- El autor es Investigador de El Colegio de la Frontera Norte/Profesor Visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.