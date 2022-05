Antes hubo Liga Norte de Sonora

La aparición de la Liga Norte de México, antes llamada Liga Norte de Sonora, en Tijuana, fue con los Ponys, los hermanos menores de los Potros, que militaron en el béisbol invernal de la Mexicana del Pacífico.

Eran aquellos Potros que trajeron Los Seis, Lorenzo Arce Flores, Ricardo Lugo Gil, Librado Lizárraga Noriega, Fernando Yee Moreno, Arturo Pompa Victoria y Humberto Castañeda, qué en la última temporada del equipo en la pelota de invierno, se aventó el paquete en solitario.

Hace algunos años, Humberto andaba entusiasmado por recuperar para Tijuana la franquicia, pero no tuvo el respaldo que esperaba y todo quedó en buenas intenciones. Aquellos Ponys, que vestían un uniforme color, entre amarillo y mostaza, para sus juegos como local, no tuvo éxito y hasta se fueron a hacer unos partidos en Rosarito.

Por cierto, en Rosarito hubo equipo de la Liga Norte, no hace mucho, los Langosteros, que pronto se fueron, ya que esa calidad de pelota no les interesó en el quinto municipio. Muchos jóvenes con los Ponys, pero la figura era Iván Murrell, el panameño que jugó diez temporadas en Grandes Ligas, cuatro con los Astros de Houston, cinco con Padres de San Diego y la de su despedida con los Bravos de Atlanta.

En la Liga Mexicana de verano vistió cinco uniformes, Tecolotes, cuando sólo eran de Nuevo Laredo, Saraperos de Saltillo, Alacranes de Durango, antes de ser Generales, Bravos de León y Pericos de Puebla.

Aunque en su récord no aparece por ningún lado que jugó para los Ponys de Tijuana, aunque algunos aficionados deben recordarlo.

Sin ser de Tijuana, pero con muchos peloteros de esta ciudad, en Tecate se han dado varios intentos en la Liga Norte, resultando siempre un fracaso, los aficionados no responden y eso que tienen el Estadio Manuel Ceseña prácticamente en el centro de la cervecera ciudad.

El último equipo que hubo en Tecate lo tenía el cubano que ahora anda con los INDEstriales de Otay.

Años atrás, un grupo estaba interesado en una franquicia para los Rojos de Tijuana, con peloteros de la Liga Amateur de Tijuana y unos refuerzos., pero todo quedó en planes. Querían aprovechar que esos tiempos andaban instalando los postes para las lámparas en el camp o Ángel Camarena Romo, qué en aquel entonces, también quedó en planes sin concretar.

La Golden League también concedió franquicia a Tijuana con los Cimarrones, que hacían sus juegos como locales en el estadio del Cerro Colorado, que ahora es casa de los Toros de Tijuana, campeones defensores de la Liga Mexicana de Béisbol.

No le fue nada bien a esos Cimarrones y en varias ocasiones los dejaron sin hit ni carrera, así de malo era ese equipo, que terminó jugando en Estados Unidos, si es que terminaron la temporada de la Golden League.

Con bombo y platillo anunciaron la llegada de otro conjunto de la Golden League a Tijuana, el que traería el hijo del Peluche José Peña, pero al final fue puro cuento.

Según eso, el equipo tendría un estadio nuevo, con hotel, centro comercial, sólo le faltaba el helipuerto, pero Peña nunca dijo donde sería construido y hasta se molestaba cuando le preguntaban al respecto.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, ya no es obligatorio, pero sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no hay que relajarnos.