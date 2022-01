Año electoral

El 5 de junio de 2022 tendremos una nueva jornada electoral. Ese día habrán de realizarse comicios en 6 entidades de la República. En todas estarán en juego las gubernaturas; en una de ellas diputaciones y, en otra más, autoridades municipales. No será como en el 2021 cuando hubo elecciones concurrentes en las 32 entidades; pero son importantes en el camino de la redefinición del poder político en un país como el nuestro con un sistema político presidencialista.

Las entidades con procesos electorales son: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas (exclusivamente con elecciones de gobernador), Durango (que además de gobernador, se eligen 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías) y Quintana Roo, donde estará en jugo la gubernatura y los 25 asientos en el Congreso (15 diputaciones de Mayoría Relativa y 10 de Representación Proporcional). Otro dato interesante del actual proceso electoral es que en 4 de las renovaciones de gubernatura, los paisanos, es decir, quienes viven en el exterior, podrán sufragar a distancia: Aguascalientes, Oaxaca, Durango y Tamaulipas.

En las dos primeras tuvieron sus primeras elecciones desde el exterior en 2016, mientras que en Durango y Tamaulipas será la primera ocasión que los paisanos lo hagan. Conviene recordar que con estas dos entidades suman ya 22 estados que habrán incluido a los habitantes de fuera en la elección de sus máximas autoridades estatales. Como sabemos, ya en las elecciones de 2021, cuando se llevaron a cabo 9 elecciones de gobernador y 2 de diputados de representación proporcional desde el exterior, se votó por primera ocasión a través de tres modalidades: por vía postal, depositando las boletas en representaciones diplomáticas mexicanas en el exterior y por Internet. Esta última modalidad puede ser importante en el futuro para incrementar la participación de los paisanos. Veremos cómo se comporta el voto a distancia en las 4 elecciones que vienen. En las elecciones para gubernaturas a distancia, será muy interesante observar las modalidades del sufragio y las preferencias políticas, estas últimas tanto de los habitantes dentro del territorio nacional, como de los que residen fuera.

Los resultados serán contrastados con nuestra amplia base de datos que incluye hasta el momento 25 elecciones de gobernador en el periodo 2006-2021 En lo que respecta a la composición de los gobiernos, actualmente de las 6 gubernaturas en juego, 3 son gobernadas por el PAN (Aguascalientes, Tamaulipas y Durango); 2 tienen gobiernos del PRI (Hidalgo y Oaxaca) y 1 del PRD (Quintana Roo). Las encuestas señalan que de todas ellas, solo Aguascalientes será ganada por el partido que gobierna, en este caso, el PAN. De ser así, al finalizar el proceso electoral actual el PRD no tendría ninguna; el PAN se quedaría con 5 y el PRI con 2. La alianza que aspira a ganar la presidencia en 2024 (Va por México), solo contaría en total con 7 gobernadores de 32. Su caída inició hace ya 3 años y no se ven las vías de recuperación. Lo que no puedo dejar de subrayar es el gran reto que representa la organización electoral, tanto para el INE como para los órganos locales, en medio de la pandemia.

El repunte de los contagios va a traducirse en reticencia ciudadana para participar como capacitadores y supervisores electorales, pero también como funcionarios de casilla. Además, muchas personas se negarán a instalar casillas en sus propiedades por el miedo a las aglomeraciones. Se tendrán que redoblar esfuerzos para que la jornada electoral transcurra sin contratiempos.

Otro reto adicional será que los ciudadanos acudan a las urnas. Hay entidades tradicionalmente abstencionistas que obligan a estrategias de difusión extraordinarias y de gran compromiso ciudadano. Los partidos políticos tendrán que asumir su responsabilidad y coadyuvar en los procesos en puerta. Nada fácil.

*- El autor es investigador de El Colegio de la Frontera Norte