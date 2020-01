Año de estrenos

De gran manera inició Toros de Tijuana el 2020, ya que en los primeros dos días hábiles anunciaron fuertes contrataciones para lo que será la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

La primera de ellas tiene que ver con el cuerpo técnico y la información la puede usted leer aquí a un costado de este espacio. Se trata del ex cañonero de Mets de Nueva York, Howard Johnson, quien fue designado como el nuevo coach de bateo en el equipo de trabajo que comandará el manejador venezolano Omar Vizquel.

Tremendo staff de entrenadores se está armando en el conjunto fronterizo, por mucho el de mayor experiencia en Grandes Ligas que se ha conformado en la historia no sólo del club, sino de la misma LMB.

Si sacamos cuentas son 63 años de servicio en la “Gran Carpa” la que puede presumir el cuerpo técnico de Toros de Tijuana y eso que aún faltan por unirse algunas piezas de la parte neurológica del dugout.

El timonel Omar Vizquel sumó 24 campañas en el “Big Show”, mientras que sus colaboradores como Howard Johnson tuvo catorce, el coach de pitcheo Bronswell Patrick jugó dos años en el mejor nivel del mundo, el coach de bullpen Jonathan Albaladejo pasó cinco temporadas en Grandes Ligas, Carlos “Chamo” Hernández completó una década y Vicente “Huevo” Romo agregó ocho años en las Mayores.

Sin duda que será uno de los mejores equipos de entrenadores que se han armado en el beisbol mexicano y aunque sus etapas como instructores son muy cortas, su experiencia en el mejor nivel es innegable.

Claro está que ni Vizquel, ni Johnson tomarán turnos al bat, ni tampoco resguardarán las paradas cortas y la esquina caliente, pero su presencia, sus conocimientos y su manera diferente de entender el beisbol, será fundamental para Toros de Tijuana y para el beisbol mexicano en general.

Claro está que en la franquicia tijuanense no ha sido una simple modificación en su cuerpo técnico, ya que en Tijuana se “empezó de cero” con una renovación total del área y sólo se mantuvieron el “Huevo” Romo y el popular bat boy Valentín “Chevale” Burgos.

Año con año, la LMB se hace más fuerte tanto en lo deportivo como en las áreas administrativas de la gran mayoría de los equipos. Ya no hay tiempo para seguir en la hamaca y el que no se mueve se quedará rezagado y sin franquicia.

Toda esta revolución la inició Toros de Tijuana desde el 2004 cuando, Alberto Uribe trajo el beisbol a la ciudad y presentó de una manera diferente el espectáculo del beisbol. En aquellos años Don Alberto fue un adelantado a su tiempo y no pasó ni un año para que le frenaran el paso.

Pero regresó el 2014 y de ahí en adelante la LMB se ha modernizado al ritmo que se ha marcado desde Tijuana.

Antes de que se nos acabe la tinta, al principio hablábamos de dos contrataciones. La primera Howard Johnson y la segunda Jordany Valdespín, un bateador zurdo dominicano que se unirá a la “estampida” para cubrir los jardines, luego de pasar cuatro campañas con Mets de Nueva York y Marlins de Miami del 2012 al 2015.

También le adelanto que Toros de Tijuana mantendrá su etapa de pretemporada en Arizona, aunque la sede cambiará de Tucson a Tempe, en el área conurbada de Phoenix.

Por último, quizá haya usted notado que este espacio estuvo fuera de circulación todo el 2019. Hoy regresamos gracias a Daniel Antuna, editor de esta sección y Ana Cecilia Ramírez, subdirectora editorial de este diario. Mi agradecimiento a ambos y a usted que repasa estas líneas.

Buen día, es martes; que hoy le vaya bien.

¡Goodbye Horses!