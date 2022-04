Ángel no es un mal umpire, es pésimo

-o-o-o-oLa Pregunta de la Semana…:

¿Cuáles han sido los cinco mánagers de Grandes Ligas de mayor edad en su último día inaugural? Dos fueron de este año, 2022. La Respuesta…: Connie Mack, Atléticos, 18 de abril de 1950, 87 años y 117 días; Tony LaRusa, Medias Blancas, ocho de abril de 2022, 77 años y 185 días; Casey Stengel, Mets, 12 de abril de 1965, 74 años y 256 días; Jack McKeon, Marlins, cinco de abril de 2005, 74 años, 133 días; Dusty (asqueroso palillo en los labios) Baker, Astros, siete de abril de 2022, 72 años 296 días. Efectividad 0.00.- Los Phillies parecen tener en las menores lo que les hace falta en el equipo grande. Por ejemplo, Andrew Painter, lanzador derecho en Clearwater, Clase A, de 19 años, ha tirado 12 innings de puros ceros, efectividad de 0.00, con 30 strikeouts. O sea, de 36 outs que ha hecho, sólo seis han sido obra de sus compañeros…

¡A cien millas!.- Otro lanzador de las menores con números escandalosos es el panameño, Daniel Espino, de 21 años, en Akron, doble A de los Indios. Tiene un juego ganado sin derrotas, con 2.63 de efectividad. Le han cronometrado la recta en máximo de 100 millas por hora, mínimo de 99…

-o-o-o-o“Barman es un cantinero jefe de Robin”… Armando Hoyos.-o-o-o-oNo es malo, es pésimo.- Ningún umpire, en ningún beisbol, se hizo famoso por malo, hasta la aparición del cubano Ángel Hernández en Grandes Ligas. El mozo no es malo, sino pésimo. Acaba de provocar otra serie de horribles incidentes en juego de los Phillies, los cuales culminaron con fanáticos que lo esperaron hasta que salió del estadio, para abuchearlo cara a cara. Hernández ensucia la brillante historia de umpires cubanos tan excelentes como Amado Maestri, Raúl (El Chino) Atán, Alfredo Paz, Armando Rodríguez. Sorprende que no lo hayan botado. Debe ser porque el comisionado Rob Manfred no entiende el beisbol… Dodgers en la buena.- Periodistas de Los Ángeles, opinan que los Dodgers “aún no están jugando su mejor beisbol”. Pero bueno, hasta antes del juego de ayer miércoles en la tarde, con los Diamondbacks de visita, iban con 12-5, superados en la División, sólo por los Gigantes, 13-5…

