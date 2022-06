Ángel Hernández debe estar fuera del beisbol

-o-o-o-oIgual que todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Ruber Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Tiene un salón con souvenirs y autógrafos de peloteros, y qué anécdota puede contar de cómo hace para conseguirlos?”.

Amigo Rubo…: Jamás me ha interesado coleccionar autógrafos ni souvenirs. No he tenido, ni tengo el menor interés en eso. Además, mi trabajo no me ha dejado tiempo para cosas como eso.

José Runfola M. de Mérida, Venezuela, pregunta…: “¿Ha habido en Grandes Ligas mánager-peloteros?”. Amigo Cheché…: Muchos. El último, Pete Rose con los Rojos, 1984-1989.

Juan Echeverría J. de Madrid, pregunta…: “¿Qué opina de la demanda por discriminación que dice introducir el umpire cubano Ángel Hernández contra la Major League Baseball?”.

Amigo y tocayo…: Eso es ridículo. Ángel Hernández es de una calidad muy baja como umpire, esa demanda tiene calidad de chiste. Desde Armando Rodríguez ha habido umpires cubanos, mexicanos y venezolanos en las Mayores con mucho éxito. Ninguno ha hablado de discriminación. Pero Ángel ha sido el único malo, pésimo. Nigún ángel, sido un diablito.

Rúber J. Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Por qué Major League Baseball sigue aceptando a un personaje tan nefasto para el beisbol como el umpire Ángel Hernández?”.

Amigo Rubo…: No dicen por qué lo toleran, siendo tan mal umpire y peor persona.

Edgar A. Barroeta B. de Araure, comenta…: Celebro la aparición del libro “93 años de Edad, 75 en el Periodismo y 62 en el Beisbol”. Y pregunta…: “¿Usted dijo que tiene escrita la historia de nuestro único Hall de la Fama, Luis Aparicio, y que está en espera de una editorial que le interese publicarlo. Por su cercana relación y amistad con Luis, debe ser interesantísimo. ¿Cuándo nos dará esa satisfacción?”.

Amigo Edyo…: Agradezco tu interés en mi nuevo libro. Espero lo disfrutes. En cuanto al de Luis Aparicio, He dicho lo contrario, que no me atrevo a escribir su vida, porque el profesor Asdrúbal Fuenmayor es autor de “Aparicio La Dinastía”, tamaño grande, de 716 páginas, el cual no sólo relata la historia de Luisito, sino de toda la familia. Después de una obra tan bien escrita y tan completa, no debo escribir sobre tan importante tema.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

