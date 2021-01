Anexos RMF 2021

El 11 de Enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los Anexos 3, 5, 7, 8, 11, 17, 25, 25-Bis, 27 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Este es el contenido de cada uno de los Anexos.

En el Anexo 3 se publicaron los Criterios No Vinculativos de las Disposiciones Fiscales, en el Código Fiscal de la Federación se publicó único criterio respecto de la Entrega o puesta a disposición del CFDI cuando no se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de Internet.

Así mismo, se publicaron los criterios de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, criterios de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Criterios de la Ley del IEPS, Criterios de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, Criterios de la LISH y los Criterios de la LFD.

En el Anexo 5 se publicaron las Cantidades actualizadas establecidas en el Código, la Compilación de cantidades establecidas en el Código vigente y la Regla 9.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 que establece la Área Geográfica “UNICA” donde 20 del valor anual de la UMA es de $633,876.00 y 200 veces del valor anual de la UMA es de $633,876.00.

En ese orden de ideas, en el Anexo 7 se publicaron la Compilación de Criterios Normativos, Estos son algunos de kis criterios que se publicaron en las Disposiciones Fiscales; En el CFF, Crédito fiscal: Es firme cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, exista desistimiento a éste o su resolución ya no admita medio de defensa alguno, Medidas de apremio: Es necesario agotarlas en estricto orden, antes de proceder penalmente por los delitos de desobediencia o resistencia a un mandato de autoridad, Visitas domiciliarias: para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. No se requiere que se levanten actas parciales y acta final.

En la LISR, Establecimiento permanente: Los ejemplos que pueden considerarse constitutivos de establecimiento permanente deben analizarse de conformidad con las características esenciales de dicho concepto, Autorización para enajenar acciones a costo fiscal: No se actualiza el supuesto para otorgarla tratándose de aquéllas que no tengan costo promedio por acción, Los Intereses no se consideran cantidades pagadas por concepto de ISR a cargo de terceros.

Así las cosas, en materia de LIVA, se refirió a la Indemnización por cheque no pagado: Su monto no es objeto del IVA, Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital: Se debe considerar la tasa general del IVA, Enajenación de casa habitación: La disposición que establece que no se pagará el IVA no abarca a servicios parciales en su construcción, Impuestos trasladados: Cuando el contribuyente los pague sin haber realizado el cargo o cobro correspondiente al sujeto económico, podrá obtener beneficios legales sin las exclusiones aplicables a dichos impuestos.

*-El autor es abogado fiscalista