Analfabetismo universitario

¿Se han dado cuenta de la calidad de egresados y nuevos licenciados que nos están dando las universidades? Fui profesor en 3 facultades y desde entonces vi un fenómeno que ha empeorado dramáticamente: Cada vez son más los jóvenes con un título o cédula profesional, que no saben leer, expresarse al hablar y mucho menos redactar.

Esa generación tecnológica que le debe su diploma, no al apoyo de sus padres y maestros sino al auxilio invaluable del "copy paste", por eso escriben de manera indiferente "a ver" en lugar de "haber", pues ambos términos son aceptados por el "autocorrector". Son los nómadas tecnológicos de cafetería que terminaron una carrera, gracias a Google o Wikipedia, pero que son incapaces de solucionar un problema sin ayuda de una computadora o smartphone, vacíos de conocimiento y experiencia que juran ser merecedores de jugosos salarios y puestos gerenciales, solo por haberse graduado de "nada", literalmente de nada, porque son tan ignorantes en su materia, como si las clases las hubiesen tomado engullendo pastillas, cápsulas o se las hubieran untado como pomada. Me disculpo por mis palabras, pero no encuentro mejor manera de decirlo, más que definir que se ganaron su carrera con "horas nalga" en un pupitre público o comprando un título en universidades de paga.

Por doquier detectamos licenciados e ingenieros que pretenden arreglarlo todo con una “app”, pero eso sí, ante el mundo se muestran llenos de entusiasmo y seguros de que van a triunfar. Tal como lo dije, tenemos más universitarios que nunca antes en nuestra historia, pero son tan ignorantes como cuando estaban en la preparatoria. No saben nada, no tienen ninguna experiencia, sin embargo se quejan de falta de oportunidades, cuando su único mérito es saber conectarse al WiFi y hacer coloridas presentaciones de PowerPoint. Lo peor del caso es que muchos de estos universitarios que jamás han ejercido su profesión, encuentran cabida en la docencia en muchas universidades patito, que ofrecen planes de estudio destinados a producir licenciaditos de papel, como si los sacaran de la línea de producción de una maquiladora. Así es, por irónico que parezca, muchos de esos los que no saben leer, hablar, ni redactar, en cuanto se titulan se ponen a “enseñar”. A jóvenes recién graduados de 23 a 25 años, les dan espacio en un aula para continuar con un círculo vicioso que nos augura un inminente debacle social. Y ahora te pregunto: ¿Cuántos como esos has visto que hay?

* El autor es graduado de la licenciatura en Derecho de la UABC, escritor y conductor de radio.