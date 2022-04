Analfabetismo e ignorancia

Según datos del INEGI, en México aún quedan un sector infantil y juvenil que no ha logrado recibir la educación básica y es considerada como analfabeta, término definido como las personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir un recado. También el tema de la asistencia escolar tiene pendiente, sobre todo en las entidades de la república y zonas rurales. Según INEGI, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 años o más bajó de 25.8 millones en 1975 a 5.5% en 2020, es decir a 4.7 millones de personas. Por género en los últimos 25 años al corte de 2020, en el caso de las mujeres el número de analfabetas pasó de 15 a 6 por ciento mientras que en los varones de 10 a 4 por ciento. Las entidades con más analfabetas son: Chiapas 14.8%, Guerrero 13.6%. Oaxaca 13.3%, Veracruz 9.4% y Puebla 8.3%. Las entidades con menos analfabetas son: CDMX 1.5%, Nuevo León 1.6%, Baja California 2%, Coahuila 2.1% y Sonora 2.2%. INEGI, registra que en México el 96% de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela. Las entidades con menor asistencia escolar, Chiapas 93%, Chihuahua 94.1%, Oaxaca 94.6%, Michoacán 94.6%, Campeche 95.5%, Las entidades con mayor asistencia escolar, Hidalgo 97.8%, Nuevo León 97.7%, CDMX 97.5%, Yucatán 97.5%, Baja California Sur 97.4%. En 2018, un estudio elaborado por el Centro Kumon, determinó que más del 34 % de estudiantes en México de nivel medio y superior no comprende lo que lee. Tal conclusión fue arrojada después de analizar los resultados nacionales del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, (PISA por sus siglas en inglés) que mide el rendimiento de los alumnos en distintas áreas, entre ellas la habilidad lectora. Un panorama aún peor encontró una investigación de la Universidad de Guadalajara, que examinó los resultados de dos años de las evaluaciones ENLACE, PISA, EXCALE y EXALI y que 8 de cada 10 estudiantes de secundaria son analfabetas funcionales, pues tienen problemas para comprender lo que leen. Estos datos coinciden con el MOLEC (Módulo de Lectura) de INEGI, que analiza estadísticamente el comportamiento del lector en México. Uno de los motivos principales que desmotivan a las personas a leer es la falta de comprensión. Según datos del MOLEC, el 21. 6 % de las personas mayores de 18 años y alfabetos confesó comprender la mitad o poco de la lectura. La definición de analfabetismo funcional de INEGI se desprende de la propuesta por UNESCO y asegura que «se considera que una persona es analfabeta funcional cuando tiene 15 o más años y cuenta con tres o menos años de educación básica», por lo tanto, el Instituto asegura que el 2.8 % de los jóvenes de 15 a 29 años en México son analfabetas funcionales, una cifra que extrapolada al resto de la población arroja un total de 10 millones de personas en nuestro país en esta condición. Hay dos tipos de ignorancia, la académica y la de sentido de vida. Es evidente que existe un gran porcentaje de mexicanos que académicamente son ignorantes, sin embargo, la ignorancia de sentido de vida es la más preocupante y peligrosa, porque ahí se ubican los fanáticos. Tienen como principal premisa que todo lo bueno es culpa de ellos y todo lo malo es culpa de alguien más, su lógica es, que en su propia mente se vayan distorsionando los hechos, y no ven lo que en realidad está pasando, están viendo lo que alguien les está diciendo que es lo que está pasando todas las mañanas, estás personas distorsionan la realidad y proyectan una imagen falsa contando historias inexistentes, se aferran a una mentira con tal de no perder su esperanza o la dádiva gubernamental. En la pasada consulta del 10 de abril los estados que más votos obtuvieron fueron los que tienen la más alta marginación y analfabetismo del país, los números no mienten.