Amigo, ese no es el camino…

El protagonismo del gobernador, Jaime Bonilla Valdez y su gran soberbia lo hicieron enfrentarse con el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por la emisión del decreto que “eliminaba” el pago en la caseta de cobro carretero de Capufe de Playas de Tijuana.

López Obrador dijo que el Gobierno Federal no coincide con la decisión que adoptó el gobierno de Baja California, de emitir un decreto para liberar el cobro de la caseta de cuota de Playas de Tijuana, operada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Quisiera creer que todos los que vivimos en Baja California estamos de acuerdo con eliminar el cobro en esa caseta que ya está dentro de la mancha urbana, pero la forma como lo hizo Bonilla provocó, únicamente, el disgusto de su amigo López Obrador.

“Tenemos buena relación con Baja California, es nuestro amigo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, viene con nosotros en la lucha, lo estimamos mucho; pero hablábamos de la democracia, de que no hay uniformidad, hay discrepancias, se tiene que garantizar el derecho a disentir, hay pluralidad, tenemos que acostumbrarnos a eso”.

“Imagínense si esto fuese así, ahora que vienen las elecciones, pues todos los gobernadores sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Capufe (Caminos y Puentes Federales, de la SCT) o del sistema federal, en este caso (también sacarían) un decreto para que no se cobra el IVA”, afirmó

Bonilla dijo que difiere de las declaraciones de su amigo el Presidente y al igual que el Presidente dijo que tendrán que irse a los tribunales, aunque reconoció que no le ha ido bien con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Gobernador de Baja California tuvo la puntada de cuestionar por qué no se acepta eliminar la caseta de Playas de Tijuana como se hizo con una carretera federal en Colima.

Sí, pero no fue el gobernador quien tomó la caseta de la carretera Armería-Manzanillo, fue el propio Andrés Manuel López Obrador, el 4 junio de 2019 en Colima, el que anuncia que al día siguiente ya no se cobrará peaje a los colimenses: “Le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriú, que hablara con el concesionario de la carretera que tiene la caseta, y le mandé a decir que considerara, porque en efecto tiene una concesión por 60 años, pero también hay problemas de denuncias que se han presentado; entonces me mandó decir el concesionario que él aceptaba que a partir de mañana ya no se iba a cobrar a los automóviles que pasan por la caseta”. (Fuente Apro-4/6/2019)

Jaime Bonilla le roba el show al primer Mandatario para hacer este anuncio y por supuesto que esta otra carretera operada por Pinfra cuya empresa antecesora Triturados Basálisticos (Tribasa) estuvo vinculada a la familia Salinas de Gortari. Vicente Fox les amplió la concesión hasta 2021. López Obrador acabó con esto, no el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Se peleó con el ex secretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú y lo nombró persona “non grata”. De nuevo una controversia que será resuelta por la SCJN. NO fue regaño al amigo, pero sí le indicó el camino correcto.

* El autor es periodista independiente.