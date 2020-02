Altuve frente a Chapman, la seña es pobre ayuda

“El mejor hombre de negocios en la historia ha sido Noé, porque sacó su empresa a flote cuando se hundía el mundo”… Armandina Cisneros de Uslar.-

Eduardo A. Rojas R. de Guanta, pregunta: “¿Qué opina del jonrón de José Altuve frente a Aroldis Chapman?”

Amigo Chalo: Si José sabía que le iban a tirar esa recta, aún necesitaba perfecta coordinación ojos-brazos-manos para lograr buen contacto, igualmente requería fuerza para mover el bate y hacer el swing necesario, preciso. Saber el lanzamiento en camino no garantiza que batearás jonrón o hit. Es una ayuda, pero muy pobre.

Juan P. Pérez, de Guadalajara, pregunta: “¿Cuál ha sido el equipo con más Guantes de Oro ganados en una temporada?”.

Amigo y tocayo: Ese es un premio comercial, de la marca Rawlings, que otorgan managers y coaches. No le presto mucha atención. Pero te informo de quienes más veces lo han ganado…: Pitcher, Greg Maddux 18; Catcher, Iván Rodríguez 13; 1B, Keith Hernández 11; 2B, Roberto Alomar 10; SS. Ozie Smith 13; 3B, Brooks Róbinson 16, OF, Willie Mays 12 y Roberto Clemente 12.

Antonio J. Campos B. de Petare, pregunta: ¿Los anotadores de las Grandes Ligas están agrupados en alguna Asociación, quién los asigna a los juegos y siempre son los mismos en cada cuidad. Quién les paga?… Para los entrenamientos primaverales, aparte de los 40 jugadores en el rósters, ¿hay alguna limitación en cuanto a los jugadores invitados?... ¿Cuántas veces puede un equipo, bajar a las menores a un jugador sin perderlo”.

Amigo Toño: Los anotadores son periodistas, de la Major League Baseball Writers Association, organización que los asigna; son pagados por el equipo home-club, $150 por juego; en algunos estadios es uno fijo, en otros, se alternan dos y hasta tres… Los equipos pueden invitar a los entrenamientos a todos los jugadores que quieran… En cuanto al movimiento de Grandes Ligas a las menores, las Reglas son numerosas. Te sugiero buscar en Internet, por ejemplo, a través de Regla 5.

Edwin R. Ortega B. de Hermosillo, pregunta: “¿Qué ocurrió con el libro acerca de sus 90 años de edad, dónde lo puedo adquirir igual que otros libros suyos?”

Amigo Ed: Ese libro, “90 años de edad, 72 años en el periodismo, 58 años en el beisbol”, fue impreso en octubre de 2018, y debía ser distribuido por “Servicios Editoriales Once Ríos”, de Culiacán. Pero no lo han hecho. No he podido averiguar por qué. Es un misterio. Si consigo otro editor y distribuidor, te avisaré. Los demás libros míos están agotados.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.