Allá surgió la idea

El Instituto Municipal del Deporte de Tijuana llevó a cabo en la mañana sabatina la séptima edición del Serial Atlético Delegacional, en la demarcación de La Presa Abelardo L. Rodríguez.

Fue en aquellos rumbos de la Zona Este donde surgió la idea de realizar un evento atlético callejero en todas y cada una de las nueve delegaciones en que está dividida Tijuana. Pero ese primer evento callejero, El Reto, fue llamado así por lo difícil del recorrido, en lo que es especialista Alberto Andrade Nava, que ocupaba la jefatura del departamento de deporte asociado en la paramunicipal, cuando estaba al frente Komar Rivera Fernández, en la administración encabezada por Jorge Astiazarán Orcí.

Arturo Gutiérrez, el Napo, quien buscaba la candidatura por el otrora invencible Partido Revolucionario Institucional a la diputación local, quería enseñar músculo y que mejor que con un evento que tuviera muchos participantes.

Y si, fueron miles los corredores que aceptaron El Reto, que arrancó y terminó en las instalaciones donde despachaba el Napo, que finalmente se quedó sin candidatura.

Por cierto que en ese evento pasó de todo, hasta la volcadura de un vehículo mientras hacían el recorrido los corredores. Administraciones han pasado ya varias por la paramunicipal y el Serial Atlético Delegacional es el evento en el que llevan más gente y eso cuenta bastante a la hora de presentar resultados.

La del Indetito se negaba a realizar el evento, pues como siempre sucede, los que entran no quieren saber nada de lo realizado por los que salen, pese a que hayan tenido éxito. No aguantaron la presión de los corredores, que querían el serial, finalmente se decidieron a hacerlo y como apuntamos antes, fue el evento más exitoso, del deporte popular.

La siguiente administración, en lo peor de la pandemia por el coronavirus, no pudo realizar el evento, programando algunas etapas virtualmente, pero, definitivamente, no fue lo mismo.

Conociendo el éxito alcanzado por el evento, la actual administración no vaciló en seguir promoviendo el evento. En algunas ocasiones han hecho modificaciones, principalmente las rutas trazadas, pero el formato es el mismo y también han cambiado el diseño de las medallas y las leyendas. La neta no recordamos si premian a los campeones, pero en las primeras dos ediciones si hubo reconocimientos para Miss Bala Mariana Cruz y Andrea Jarillo, que fueron las mejores.

Por cierto, Andrea fue la ganadora de la etapa celebrada la mañana sabatina, con un registro de 17´40”, superando por más de cuatro minutos a su más cercana oponente. La pelea en la rama varonil estuvo más cerrada, con victoria para Gonzalo Cruz, que está pasando por buen momento, superando por más de un minuto a Erick Guillén. En el Medio Maratón, en algunas ocasiones, ha tenido más participantes que el serial, pero los 21,097.5 metros están en otro nivel, ya que le invierten más en la organización.

También no puede compararse el serial con La Milla Internacional, la prueba de 1,609 metros, pero en la que no puede participar todo mundo, al menos en la categoría donde hay billetes de por medio. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan cuidándose, usen cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, que las precauciones no están de más