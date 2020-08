Alistan regreso a clases virtual

El próximo lunes, estudiantes, maestros y padres de familia de todo el País vivirán un regreso a clases muy peculiar.

Los niños y jóvenes deberán levantarse y alistarse para estar frente a la tele o una computadora para poder iniciar su grado escolar con esta manera de aprendizaje.

Docentes recomiendan para los niños crear un ambiente donde no haya distractores como juguetes u otros objetos, que sea un espacio parecido al que viven en la escuela, aunque sea solo un escritorio o mesa.

En escuelas particulares algunos profesores estarán conectados en línea prácticamente lo que dura la jornada escolar.

Los padres de familia, esta situación que se avecina no la ven nada fácil, pues en algunos casos trabajan y se dificultará seguir con el cuidado y a la vez colaborar con la labor docente.

Hay padres con varios hijos en edad escolar y home office, que deberán aprender a dividir bien sus horarios y espacios para que los menores aprovechen la educación a más no poder.

Sin duda el arranque será diferente y difícil, así como lo fue el cierre del ciclo anterior, pero los niños son buenos para captar, así que ahora o cuando regresen a clases podrán aprender todo lo que necesitan de acuerdo a su grado escolar.

Y es que nomás basta como ejemplo, ver cómo muchos aquí en la frontera aprendieron inglés con ver la televisión en ese idioma, sobre todo las caricaturas.

Los que ahora no hicieron su agosto fueron las tiendas de uniformes y útiles escolares, y es que no es un requisito para las clases virtuales el uniforme (aunque sí lo recomiendan) y en cuanto a útiles, los padres no tuvieron que surtir las largas listas, solo lo básico para estudiar en casa.

En esto unos ganan y otros pierden, pero es una situación donde lo principal es la salud.

Alito en BC

Las ventajas de la tecnología han permitido que cosas inusitadas se puedan dar ahora con la nueva realidad.

Un claro ejemplo, comentan, es la APBC, un grupo político de raíces priistas que hace algún tiempo no figuraba mucho, pero que ahora ya que el tricolor se desfondó, la APBC se ha convertido en el principal foro que tiene el partido hoy en día.

Con bombo y platillo, los integrantes de la APBC han anunciado con varios días de anticipación la participación de su dirigente nacional, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, en la sesión que tendrán este miércoles que entra.

Gracias a la nueva realidad, se espera que el dirigente nacional se conecte "vía Zoom" para la sesión con la APBC.

Entre los rojos se comenta que han circulado ampliamente la invitación a todos aquellos militantes y no militantes de ese partido para que se conecten a la sesión, por lo que seguro el PRI a través de la APBC podrá demostrar la fuerza de su nuevo Consejo Político recién renovado; por lo que creen que los mil nuevos consejeros propietarios y suplentes, más los priistas que militan en ese partido estarán muy atentos de lo que dirá su dirigente nacional.

Hay quienes incluso bromean y se preguntan si la plataforma digital podrá tener la capacidad de conectar a tanto interesado en la plática, pues se espera una convocatoria que se contará por miles.

Así que hay que estar atentos por si el próximo miércoles 26 de agosto a las 8:30 horas, tiempo del Pacífico, no colapsa Zoom.