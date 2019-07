Alerta en la frontera

En las ciudades de la frontera Norte de México, entre ellas Mexicali, Tecate y Tijuana, las alertas han sido encendidas porque a partir de hoy, si es que no hay reversa de última hora, empezarán las redadas de migrantes a lo largo y ancho de los Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump.



Si la situación es como la planteada por Trump, serán miles de mexicanos que viven en el vecino país en forma irregular, por lo que serán echados hacia territorio mexicano, a las ciudades fronterizas.



Según ha trascendido, hay dos ciudades californianas donde se efectuarán estas redadas masivas, una de ellas Los Ángeles y otra San Francisco, hogar de varias decenas de miles de mexicanos con y sin documentos para su legal estancia.



Es por ello que las autoridades y las organizaciones no gubernamentales se han puesto en alerta para poder recibir y atender a quienes así lo requieran.



Entre las personas que pueden ser sujetos a deportación hay quienes prácticamente han estado toda su vida en Estados Unidos, así que en su país natal no tienen familiares ni propiedades y, en algunos casos, ni siquiera hablan español.



A estas redadas anunciadas por Trump se debe añadir el otro ingrediente, que es el envío de miles de centroamericanos solicitantes de asilo humanitario en Estados Unidos, que deben de esperar en México la resolución de su trámite, que es parte del acuerdo al que fueron obligados por la Casa Blanca el canciller Marcelo Ebrard y el presidente Trump.



De por si los albergues ya están a su máxima capacidad, así que con unos cuantos miles de connacionales echados de la Unión Americana, la situación se puede poner a peso.



Aunque sería bueno que las autoridades mexicanas revisen algunos albergues, puesto que hay unos de dudosa reputación que se encuentran en el centro de la ciudad de Mexicali, que incluso han colocado guardias para impedir se sepa lo que ocurre dentro.



Nuevo partido

Quien parece que ya está labrándose un nuevo futuro es el diputado electo, Luis Moreno Hernández, luego de que prácticamente esté confirmada la desaparición del partido Transformemos, todo parece indicar que esto no detendrá al legislador en su labor, pues de algunos días a la fecha, varios de sus operadores se les ha visto hacer invitaciones y reuniones para la conformación de un nuevo partido político.



De entrada el nombre no está definido y tendrán que esperar hasta el próximo año para que el IEE de entrada a las solicitudes de registro de nuevos partidos, sin embargo vemos que dentro de las filas del nuevo partido político que quiere formarse se encuentran personas como: Sergio Sotelo, Ramón Castorena, Jaime Zepeda, Zeferino Sánchez, Marina Carbajal, Santos Castañeda, Guadalupe Álvarez, Rene Hurtado y Adán Cuadras.



Hasta el momento todo lo relacionado con el nuevo partido se ha manejado con la más estricta secrecía, pero lo que no cabe duda es que Moreno ya está moviendo las piezas que tiene en el tablero para ir engrosando el grupo que de inicio tiene como cabecillas a los antes mencionados junto con el legislador, será importante ver quiénes más se pudieran ir sumando a esta nueva odisea.



Dirigente

El que asumió el pasado viernes la presidencia de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), es José Luis Molina Magaña.



La toma de protesta del nuevo dirigente de esa federación, que agrupa a organizaciones de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, se efectuó en un conocido hotel de la coqueta ciudad, con la presencia de Francisco Rueda Gómez, en representación del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Salvador Juan Ortiz Morales.



El que estaba invitado pero no acudió porque parece que no quiere asomar la nariz a la calle, ya que el horno no está para bollos, es el diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.