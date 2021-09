Alerta en el Congreso

Quienes pensaban que la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila la tendría muy cómoda en el Congreso del Estado, con mayoría morenista, y que sus iniciativas pasarían fácilmente, tal parece que no será así. Y no será el problema la oposición. Para nada. La oposición real, según comentan, estará en al menos seis diputados de Morena y del Partido del Trabajo, identificados con el actual gobernador Jaime Bonilla, porque en las indiscretas paredes del edificio del Legislativo dicen que se la deben, que le temen o que están ahí gracias al jefe del ejecutivo. Dicen que ellos son, de los morenos Sergio Moctezuma, Ramón Vásquez Valadez y Gloria Miramontes, y del Partido del Trabajo, Marco Antonio Blázquez, Claudia Josefina Agatón Muñiz y Julio César Vázquez. Son ellos quienes intentarán convertirse, con el argumento de que se trata del equilibrio de poderes y libre pensamiento, en la piedra en el zapato para el gobierno de la ex alcaldesa mexicalense, ex diputada federal y próxima a convertirse en la primera gobernadora de Baja California. Por eso, la futura mandataria y su equipo, especialmente desde la Secretaría de Gobierno como responsable del enlace con el Poder Legislativo, deberán poner mucha atención para que esa relación se soporte en la búsqueda del beneficio de los bajacalifornianos y no se convierta, como se pretende hacer, en herramienta para extorsión y chantaje político.

VACUNAS A MENORES

La reanudación de la vacunación de primeras dosis en Baja California sigue en espera, esto luego de lograr que el 80% de la población estuviera vacunada, pero con la llegada de la temporada de frío, el sector empresarial tiene cierta preocupación. Apenas el jueves, Canacintra anunciaba que buscaban vacunas con Estados Unidos y ayer el presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval también confirmó que buscan vacuna, también para los menores de 18 años. Aunque varios han sido los mexicalenses que han acudido a vacunar a sus hijos a los Estados Unidos, durante los últimos días han sido ya varias las personas que han informado que ya no los han dejado pasar para aplicar las segundas dosis a los menores. Comentan que los agentes de Aduana y Protección Fronteriza han informado que esas fueron las instrucciones recibidas desde el pasado 21 de septiembre. Hay que recordar que las autoridades de Estados Unidos han señalado que el cruzar para aplicarse la vacuna no es considerado un cruce esencial, pero al ser los agentes de Protección Fronteriza en quienes queda el criterio para permitir los cruces, estos estuvieron dando la oportunidad de pasar hasta hace algunos días. Por tal motivo, seguramente padres de familia estarán presionando cada vez más para solicitar vacunas, ya que hasta el momento en México sólo se tiene contemplado a menores de 12 a 17 años con enfermedades crónico degenerativas, sacando el registro para el 1 de octubre, en la página de internet, mivacuna.salud.gob.mx, según anunció Hugo López Gatell, subsecretario de Salud.

RELEVO EN EL PAN

Todo indica que el próximo dirigente estatal del PAN será Mario Osuna Jiménez, esto luego de que encabeza la única planilla que se registró. Aún así el consejo del partido deberá avalar que cumple con los requisitos y validarán su designación el próximo 24 de octubre. En la planilla también están Rosario Rodríguez, como secretaria, además del ex gobernador Alejandro González Alcocer, ex el alcalde de Mexicali Gustavo Sánchez, la ex regidora Carmen Iñiguez, el exalcalde de Tijuana Jorge Ramos, el exgobernador José Osuna Millán y la senadora Gina Cruz. Osuna Jiménez fue diputado local, además ocupó cargos públicos en áreas de Desarrollo Social.