Alcaldesa sigue esperando

La que parece que aún no se resigna a la pérdida de su director de comunicación social es la presidenta municipal Norma Bustamante, quien le lanzó la frase “te sigo esperando” a Edgar Covarrubias, que hasta la semana pasada ostentaba dicho cargo y por motivos personales y profesionales decidió dejar el cargo.

Y es que la sorpresiva salida de Covarrubias del Ayuntamiento de Mexicali parece haber puesto en jaque a la alcaldesa, quien no ha hecho el nombramiento de nadie más para el puesto y no dudó en mandarle mensajes por los medios de comunicación solicitando su regreso.

Edgar Covarrubias fue director de comunicación social del XXIII Ayuntamiento durante la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ahora gobernadora del Estado, y estuvo encargado de la comunicación durante la campaña de Bustamante a la alcaldía de Mexicali.

Por lo que no fue sorpresa que lo nombrara su coordinador de comunicación social; por lo pronto el personal que se encuentra en dicho departamento se está haciendo cargo de las tareas en espera de que se defina un nuevo titular o bien Edgar Covarrubias regrese al cargo; aunque dicen los que es poco probable.

Sin ruido

Sin mucho ruido y como no queriendo la cosa, la Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, tiene para su goce, disfrute y comodidad una lujosa camioneta Chevrolet Suburban de modelo muy reciente. Pero hubo un truco, para evitar que las críticas surgieran. Pues por ejemplo en el gobierno de su antecesora Mirna Rincón, cuando solicitó recursos para adquirir un vehículo para su transporte oficial, las críticas llovieron al por mayor, y eso que no había pandemia, de tal forma que al final decidió adquirir una camioneta a título personal y esa fue la que utilizó para que no se hicieran “más olas”.

Pero Brown Figueredo decidió disfrazar el asunto, así que en el pasado mes de julio, el Cabildo de aquél entonces aprobó la adquisición no de una, sino de dos camionetas iguales, que según se dijo, estarían destinadas para la seguridad del Secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Arellano, quien continúa en el encargo. Se explicó que era una estrategia, pues la segunda camioneta sería utilizada como “espejo” para que en caso de algún peligro, no se supiera en cuál unidad viajaba el funcionario de marras.

Pero la realidad fue otra, una de las unidades cuyo costo fue de ¡un millón 450 mil pesos! Se utiliza a diario por la primera edil para sus traslados. Es decir, el “espejo” se rompió.

Cambios

El director del Centro de Ferias y Exposiciones de Mexicali, mejor conocido como FEX anunció que se realizarán cambios en los protocolos de entrada de los artistas y comitivas que se presentan ya sea en la isla de las Estrellas como en el Palenque.

Esto luego de que un guardaespaldas realizara una detonación de arma de fuego durante un concierto del grupo Codiciado en pleno escenario del palenque, lo que generó la salida de personas a toda prisa del recinto.

Ante esto, Omar Landa detalló que se modificarán los procedimientos y se harán revisiones, incluidos los guardaespaldas que aunque puedan tener los permisos para portar armas, es necesario para las autoridades saber quienes las poseen y que en realidad esté todo en regla.

Ahora si que más vale tarde que nunca pero ante los hechos que se presentaron será importante que se tomen las medidas necesarias al respecto para evitar una tragedia en un futuro.

Canaco Ensenada

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño, mejor conocido como “EL Piwi”, recientemente viajó a la Ciudad de México para recibir el nombramiento de vicepresidente de ideología empresarial de Concanaco. Con esto suma tres cargos a nivel nacional, ya que anteriormente había sido nombrado consejero nacional, asimismo, Rafael Chávez ha sido el único que ha tenido dos periodos como presidente de Canaco Ensenada en 125 años.