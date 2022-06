Alcaldesa: ¿Quién morirá hoy?

Por increíble que parezca, según datos de la Agencia Estatal de Investigación, en los primeros 13 días del mes de junio, llevamos en Tijuana 82 asesinatos y 785 en lo que va del año, lo cual nos da un promedio de ¡5 asesinatos diarios!

A nivel nacional las cosas tampoco pintan bien. Según el informe presentado por la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, hace unas semanas, destaca el mes de marzo de 2022 como el que más muertes ha registrado, con más de 3,600 asesinatos, sin embargo, explica que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Sonora y por supuesto, Baja California.

Si tomamos los datos de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, los municipios más violentos durante enero del 2022 fueron: Tijuana, Juárez, León, Cajeme, Celaya, Zamora, Acapulco, Morelia, Fresnillo y Benito Juárez.

A nivel mundial, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, AC, en su reporte sobre las ciudades más peligrosas del mundo, ubica a Tijuana en el cuarto lugar mundial, destacando San Luis Missouri en el noveno, o Kingston en Jamaica en el lugar número 10.

El caso es que seguimos asombrándonos con los sucesos que día a día consternan más a la Ciudad, menos a sus autoridades que prefieren voltear hacia otro lado y hacer como que nada está pasando. Tampoco es pretexto decir que la mayoría de los asesinatos se dan entre el crimen organizado, como si esos seres humanos no contaran o su vida no importara

De la seguridad depende no sólo la protección de la población menos favorecida, sino también el desarrollo económico. Las posibilidades de empleo están igualmente sujetas a que reine un clima de seguridad que permita la inversión, el comercio y el gasto de los recursos públicos en beneficio de la comunidad.

Hemos hablado en esta columna sobre la imperiosa necesidad de que nuestra autoridad municipal publique puntualmente los índices delictivos de la ciudad, por zonas, tipos de delito para que la sociedad conozca la gravedad del problema y sepa qué zonas de la ciudad son más delicadas.

Es necesario también actualizar la información al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los Registros Nacionales de Personal de Seguridad Pública, de Huellas Dactilares, de Mandamientos Judiciales y de vehículos robados puedan ser utilizados en la lucha contra la impunidad, pues actualmente la información recabada es insuficiente y poco aprovechada. El área de inteligencia es vital para lograr avances significativos en el tema y aquí la coordinación entre todas las instituciones será vital.

Adicionalmente a lo anterior, contamos con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, esa falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en junio o julio se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo que solo se hacen bolas y no se coordinan adecuadamente. El criminal no se preocupa si es año electoral o si el policía que lo enfrentará simpatiza con Morena o el PRI, el roba o mata a sabiendas que hay “abrazos y no balazos”

Está en la alcaldesa y su personal aplicar estos y otros cambios significativos para transformar la seguridad en Tijuana, pues de lo contrario preguntaremos nuevamente: ¿Quién morirá hoy? *- El autor es asesor empresarial en cabildeo.