Alargan cierre de la frontera

Luego de que en las últimas semanas había indicios o al menos se veía una luz de esperanza de que pronto abrirían la frontera hacia Estados Unidos, las palabras de ayer de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, cayeron como agua helada para muchos. Ebrard dijo que no se dará en corto plazo la apertura fronteriza, esto por el incremento de casos de covid de la variante delta y otros factores los cuales en realidad no precisó. “De que va a ocurrir que haya una normalización de la situación, es indudable, pero sí tenemos que hay que calcular cuando esté hacia la baja esta ola y no hacerlo en este momento, es lo que nos comentó las autoridades de Estados Unidos”, explicó. Desde marzo del 2020 el cruce de México a Estados Unidos se encuentra restringido a actividades esenciales. En pocas palabras, solo pueden cruzar libremente aquellos que tienen la ciudadanía americana o que son residentes. En el caso de quienes tienen visa de turista, no pueden acceder al vecino país por los puertos de entrada, solo se permite el ingreso a EU para turistas por vía aérea y con una serie de requisitos. El cierre de la frontera ha traído consecuencias en materia económica, sobre todo en las ciudades fronterizas. Pero también ha tenido separaciones familiares e intercambios de todo tipo entre ambos países.

SENTENCIAS "TRANSPARENTES"

En el Consejo de la Judicatura del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, acaban de hacer reformas al Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California. Las reformas que entran en vigor hoy son interesantes, porque ordenan que de oficio se elaboren versiones públicas de diversos documentos que regularmente siempre estaban encerrados en los oscuros archivos del Poder Judicial del Estado. De hecho, las reformas indican en su artículo 85 que de oficio se deben elaborar las versiones públicas de "documentos o resoluciones que sean consideradas de interés público, a juicio de los integrantes de las Salas del Tribunal (Superior de Justicia del Estado), del Pleno del Consejo de la Judicatura y de los Jueces. Otro punto importante también es que se deben elaborar versiones públicas de todas las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todos esos documentos deben ser colocados en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Poder Judicial del Estado. Aunque ahora tendrán más chamba, porque las versiones públicas de las sentencias de las salas del TSJE deben ser elaboradas por el trabajador designado por el magistrado ponente donde se haya dictado la sentencia. En el caso de las versiones públicas de documentos, resoluciones y todas las sentencias en juzgados de primera instancia, deben ser elaboradas por la Secretaría de Acuerdos donde se conozca el asunto o por el secretario de Acuerdos que designe el Juez. Ahora bien, en el sistema de Justicia Penal Oral, las versiones públicas de todas las sentencias penales deben ser elaboradas por los encargados de sala. ENCABEZARÁ A SOROPTIMISTAS Ana Villela Stabinsky tomó protesta como presidenta del Club Soroptimista La Mesa 2021-2022 en Tijuana, en el marco de su 50 aniversario, en sustitución de María Eugenia Treviño Renaut. La nueva presidenta formó parte del Club Soroptimista en el año 2017, pero ha colaborado a lo largo de su vida junto son su familia, la señora Gobernadora de Región Luz Stabinsky y Raquel Stabinsky, quienes tienen más de 20 años de legado en el grupo. Por ello, Ana Villela ha participado toda su vida en la labor del club, incluso fue tesorera en la mesa directiva de 2018 y 2019 y relaciones Públicas en 2020.