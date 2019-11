Al lado de los ángeles

Hoy en nuestro país se conmemora el día de Todos los Santos, o día de los angelitos como se dice comúnmente. El 1 de noviembre sirve para guiar en su camino a los niños que han muerto y así encuentren el descanso eterno y sean los que nos protejan de manera divina a los que estamos vivos en este mundo terrenal.

Este día es muy especial entre las tradiciones de los mexicanos, ya que mañana celebraremos el Día de Muertos, es por eso que en las casas se montan los altares con las fotografías de los que ya no están, acompañados de sus comidas y bebidas favoritas, calaveritas, pan de muerto, en fin, el ambiente huele a flor de cempasúchil.

A los que nacimos este día, muy probablemente los padres en algún momento pensaron en ponernos ese nombre y otros decidieron que no como en mi caso, aunque sí titubearon en el Registro Civil. Ángel es un nombre que tiene muchos significados y quienes lo llevan deben sentirse privilegiados.

En el terreno musical hay muchas canciones que hablan de ángeles guardianes y la primera que yo recuerdo siempre es “Ángel” de Jon Secada, de su primer disco “Otro día más sin verte”, producido por los Estefan en 1992, es de mis canciones favoritas.

Gloria Trevi también es muy recordada por el éxito “Tu ángel de la guarda” que forma parte del álbum del mismo nombre, editado también en el 92. En el género regional mexicano el grupo Los Caminantes hicieron un cóver de “Angel of the Morning” de Juice Newton, este tema fue un gran éxito en la radio internacional, en el año de 1981.

Los noventeros recordarán “A la sombra de los ángeles” de Gustavo Lara, quien se retiró de los escenarios y regresó hace un par de años en el reality “La voz México”. Este programa le ayudó para hacer una gira por toda la república, logrando buena aceptación entre sus seguidores.

“La noche es mágica” es uno de los temas que no pueden faltar en las presentaciones de Karina de Venezuela, la canción habla de un joven que muere en un accidente de auto y a la novia se le aparece en forma de ángel. Un clásico de los ochentas.

Otro clásico más reciente es “Angels” de Robbie Williams, lanzado en 1997 y que en México la popularizó la ex académica Yuridia y otra artista que también la cantó fue Jessica Simpson, quien lleva algunos años retirada de la industria.

En mis redes sociales me mencionaron a Belinda, quien también tiene su canción “Ángel” y el video es muy similar al de Karina, aunque desde una perspectiva más adolescente. Aunque a muchos no les gusta Maná, ellos también tienen su “Ángel de amor”, yo no sé por qué, pero ellos siempre me han gustado y los he visto en vivo en varias ocasiones y son excelentes músicos (no me quiten el like de mis redes).

En fin, hay muchas canciones que nos hablan de esos seres divinos que nos cuidan desde allá arriba, espero que tengan un buen fin de semana, que coman mucho pan de muerto y que sigan vivas nuestras tradiciones.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución