Al estilo Trump

Un antes y un después es esta carta presidencial al Parlamento Europeo.

¿Le faltó diplomacia? Esa era la idea.

Él era el señalado y sintió que tocaba responder de su puño y letra.

No creo que haya mayor muestra de ofensa por parte de quien inició el reclamo, están muy ocupados con la guerra y simplemente señalaran que no puede cuestionar su función o algo así.

Se cuestionó la integridad del Presidente por atentar contra los derechos humanos al alentar la hostilidad a los medios y tener como consecuencia los periodistas asesinados, ni más, ni menos.

Imagino a Marcelo retorciéndose con la explicación que ofreció en la mañanera acerca del término borrego, fue un tropicalismo que empeoró con el chiste de que en el parlamento inglés cuando opinan berrean, y efectivamente la idea es tan chistosa como irrespetuosa. Estaba enojado y los chamaqueó.

Sin embargo, la carta tocó temas tan sensibles que puede leerse como dirigida también a los vecinos del norte al criticar las armas a Ucrania.

Usó palabras muy fuertes, pero no groseras. Corrupto, mentiroso e hipócrita, con esos epítetos abrió la misiva, más que eso parecería imposible, pero siguió.

Les dice tontos o ineficaces por no percatarse de haber sido manipulados por la derecha.

Aunque no todos la aprobaron, uno de cada diez parlamentarios se abstuvo.

Si hubieran señalado la ineficacia en el tema de seguridad nacional, lo podían torcer. Quemaron el cartucho dirigiéndose al Presidente, los derechos humanos es un tema delicado en este país tan corrupto, constantemente aparecemos en las noticias del mundo por el barbarismo.

En muchos lugares nos ven como un lugar distópico, un orden dentro del caos.

Desgraciadamente las imágenes del estadio en Querétaro han sido vistas por todas partes, si a nosotros nos horrorizaron imagínense fuera.

El Presidente se considera un humanista, por ello le dolió tanto la carta. Su humanismo impide ser lo suficientemente fuerte frente al criminal, lo vemos en las imágenes con militares humillados.

Hay tantos puntos frágiles en México como para distraerse con esta carta en un tema muy específico y sin análisis de por medio.

El tono presidencial recuerda al de Trump en lo bravucón, no es su estilo usualmente.

Su respuesta a lo que los medios difunden es toda una estrategia, un día a la semana dedicado a identificar mentiras en la prensa es mucho, por cierto, ¿quién eligió a esta joven que no sabe leer y nos quiere dar clases de ética? Yo me salto esa mañanera, en las demás me salto a la sección de preguntas que es donde va soltando la agenda, frecuentemente improvisa y eso sucedió.

Lo dijo en tabasqueño, en estilo choco. La historia juzgará.