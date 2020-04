Ajustes obligados

Los problemas para el basquetbol mexicano no acaban y no nos estamos refiriendo a la sanción que la FIBA les aplicó no hace mucho, por no apegarse a la normatividad y que lo privará de participar en varias competiciones internacionales oficiales.

Ahora, con el problema de salud que afecta a todo el mundo, los circuitos profesionales que se juegan en México tendrán que hacer ajustes con los calendarios respectivos.

El Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico ya había iniciado su competencia, el 12 de marzo y únicamente se pudo jugar hasta el 18 de marzo, fecha en que se dio la expropiación petrolera en México, hace muchos años.

En su primera serie, la única que pudieron sostener los Zonkeys de Tijuana, en su gimnasio de la unidad deportiva Santos Meza, los locales consiguieron dos victorias sobre el quinteto Mantarrayas de La Paz.

El 24 de abril estaba programado en el rol de juegos que terminara la primera mitad y que la segunda, del calendario regular, finalizara el 23 de mayo, para dar paso a los play off.

Obvio que ese calendario tendrá que sufrir ajustes, si es que siguen adelante con la temporada.

Por cierto, buenos comentarios se han escuchado sobre la decisión de la directiva de Zonkeys de acondicionar como hospital alterno su gimnasio y albergar a los enfermos en recuperación del coronavirus.

Posiblemente no alcance a perjudicar al Circuito de Basquetbol del Pacífico, el Cibapac, que tenía programada la inauguración de su temporada para el mes de julio.

Por si o por no, la directiva de Cibapac está considerando posponer su apertura para agosto, pues las autoridades sanitarias podrían levantar la cuarentena para entonces.

Cibapac agrega y se van equipos cada año, pero su siguiente temporada la jugarán con 24 conjuntos.

De Baja California regresan los Lobos de Ensenada, que tuvieron una gran campaña en su debut, con llenos en casi todos los partidos que hicieron en el gimnasio Tigre García.

Ya arreglado el asunto del equipo con las autoridades del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, el Tigre García será nuevamente la casa de los Lobos en este 2020.

En esta campaña hará su debut en Cibapac un equipo de Tijuana, los Coyotes, si es que no se arrepienten de última hora.

Y es que antes, Coyotes habían anunciado que jugarían en la ABA, lo que no sucedió, ya que nunca debutaron.

Pero sí hubo partidos de ABA, eso dijeron, unas cáscaras que hicieron los Pirañas, con muchas butacas vacías en el Auditorio de Tijuana.

En su supuesta participación en ABA, Coyotes anunció que el gimnasio de la colonia Independencia sería su casa y si no hay cambio de planes, seguirá siendo, pues ya tenían todo planchado con el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana.

Por ahora, el problema de salud no parece preocupar a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la LNBP, de cara a su temporada 2020-2021, en la que defenderán la corona de Soles de Mexicali.

El quinteto de la ciudad que capturó el sol, como se conoce a Mexicali, logró el cetro de la LNBP superando a la Fuerza Regia.

Es la vigésima campaña de la LNBP, en la que quieren expandirse a la zona del Pacífico y al Sureste mexicano, donde ya han tenido equipos.

Se nos terminó el espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy.