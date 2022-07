Ahora hablaremos de billones no de millones

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) “Mi esposa es como un seguro de vida, mientras más vieja, más me cuesta”… Dick Secades.

La Pregunta de la Semana: Un bateador en cuenta de dos strikes, le hace swing a un lanzamiento, pero la mano derecha se le suelta del bate por lo que la pelota no hace contacto con la madera sino con esa mano, y va a rebotar en territorio foul o fair. ¿El umpire debe sentenciar foul o fair?

La Respuesta: No es foul ni fair, sino strike, por haber hecho contacto con parte del cuerpo del bateador y no con el bate. Así que el bateador es strikeout y así se le acredita al lanzador, Regla 6.05(f).

No millones sino Billones. Habíamos hablado de millones de dólares y de peloteros multimillonarios. Pero ya no. Eso ha quedado atrás.

Juan Soto aspira un contrato por medio Billón de dólares, 500 millones. O sea, ahora hablaremos de Billones, lo que indica millones de millones.

Y yo, que en matemáticas o aritmética, siempre he sido fatal, seguiré padeciendo al tener que manejar tales números.

$ 1.000.000.000.000.

Un billo más.- Y como Julio Rodríguez quedó a uno de Juan Soto, en la final del Derby de Jonrones 2022, habrá otro Billonario muy pronto, serán dos… ¡Digo no, ¿no?!.

-o-o“Mi esposa está muy apurada, gastando todos nuestros ahorros, antes de que se devalúe más el dinero”… Dick Secades.-o-o-o¿Dónde van los negros?. El mensaje en el frente de la franela que lucía Mookie Betts durante la práctica, antes del Juego de Estrellas, decía…: “We need more Black people at the stadium,” Necesitamos más gente negra en los estadios.

¡Adiós tocayo! La muerte de Juan Alicea, nativo de Yauco, Puerto Rico, ha enlutado al beisbol en Nueva York. Fue figura de los Mets, como scout y comentarista radial en castellano. Era shortstop de los New York Press, que jugaron varias veces en Venezuela, en Yankee Stadium, Shea Stadium y West Point, con Guaicaipuro y Farándula. Estaba en sus 85 años. No informaron la causa del deceso.

Hijo de gato. El hijo del curazoleño, Andrew Jones, llamado Druw, de 18 años, escogido en el draft por los Diamondbacks, es tan buen outfielder como lo fue el papá, pero mejor bate. Llevaba promedio de 570, 13 jonrones, 39 impulsadas, 72 anotadas, 32 bases robadas, con el equipo del High School, Wesleyan, de Georgia. Además de outfielder, Druw también es lanzador. Su record estaba en 10-1, 1.9.

-o-o-o“Mi esposa es tan aprovechada, que no me devolvió el bolígrafo con el cual firmamos los documentos del divorcio ”… Yatuny Lagueles.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.