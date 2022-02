Agarrado$ de la$ greña$ por má$ y má$ millone$

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“Quien se conoce a sí mismo es un sabio”… Lao Tse.

Y si no te conoces a tí mismo, busca quien te presente a tí mismo… J.V.

El agente de Juan Soto, Scott Boras, fue entrevistado por televisión en Nueva York anteayer miércoles, cuando expresó…:

“No tenemos ningún apuro en firmar contrato alguno. Queremos ir paso a paso, año tras año con Washington, hasta que Juan pueda declararse agente libre. Entonces vamos a reclamar los mejores honorarios y el contrato más largo de la historia, porque él es superior a Mike Trout, a Mookie Betts, a Francisco Lindor, a Fernando Tatis y todos los demás. Exigiremos 600 millones de dólares, por 15 años”... Así va la rumba, digo yo, ¿no?…

** Un vocero de Major League Baseball, me dijo ayer….: “Estarenos aquí, en Júpiter, tratando el asunto, hasta que haya un acuerdo”… ¡Feliz año 2023!... ** Agregó que hacen “un esfuerzo para encontrar el final del lockout”, implementado por los propietarios de equipos desde el dos de diciembre. ¡Mentira! Si fuera así, ya habría terminado esta funesta inactividad. El único “esfuerzo” que hacen, y los mantiene agarrados de las greñas, es la búsqueda de más y más millones de dólares, tanto de un lado como del otro…

-o-o-o“¿Por qué Catón llamaría a sus amigas, Himenia Camafría y Celiberia Sinvarón?. ¡Vaya usted a saber!”… J.V.-O-O-O** Los 30 equipos de Grandes Ligas preparan sus actividades como si la temporada estuviera en situación normal. Pero la verdad es que más anormal no podría estar… ** Paradójicamente, tal día como hoy, 25 de febrero, pero de 1973, bigleaguers y propietarios llegaron a un acuerdo de trabajo, que incluía un nuevo salario mínimo de 15 mil dólares por temporada. Ahora, en 2022, el salario mínimo, de 570 mil 500, es considerado miserable por los peloteros y exigen 800 mil… ** El Presidente Bill Clinton en 1995, hizo un tiempecito entre una y otra sesión con Mónica Lewinsky, para ordenar a la jueza, Sonia Sotomayor, que obligara a jugar pelota. Y así terminó la huelga. Ahora, este lockout no puede recibir auxilio de la Casa Blanca, porque el Presidente, Joe Biden, está muy ocupado con el tremendo peligro mundial que significan Rusia, Ucrania y anexos… -O-O-O“Ninguno de los robots será mejor umpire que el peor de los umpires humanos. Ni siquiera podrían superar a Ángel Hernandez”… J.V.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

