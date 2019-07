Adiós diputados ‘mercenarios’

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.

Joan Baez

El día de hoy concluye una de las peores legislaturas que ha tenido Baja California, la XXII, que se hizo famosa por legislar “al mejor postor”

Se dice que el término mercenario proviene de la Antigua Grecia o del Imperio Romano, época en la cual se contrataban personas para cuidar ciertas mercancías a cambio de un salario, el cual era muy bajo, por lo cual los cuidadores o mercenarios en muchas ocasiones terminaban robando parte de lo que cuidaban o en el mejor de los casos dejaban colgados a sus empleadores y se alistaban al ejército, ya sea propio o enemigo, la única consigna era ver quién les pagaba más. Posteriormente los mercenarios se hicieron famosos al enlistarse a cualquier ejército y a cambio de dinero, cometían cualquier tipo de fechoría sin importar valores o principios, pues un mercenario carece de ellos.

Regresando a nuestro tema, el día de hoy, afortunadamente termina la gestión de nuestros sesudos diputados que en las últimas semanas decidieron, contrario a lo indicado por sus partidos políticos, legislar de acuerdo al tamaño de la billetera que se les acercó y enlodar al Poder Legislativo con actos verdaderamente sucios y plagados de irregularidades, como lo fue el hecho de que la noche del 8 de julio, en una soterrada sesión del Congreso de Baja California, se aprobó la modificación del periodo gubernamental para pasar de 2 a 5 años, a cambio de…, bueno, y peor aún, se atrevieron a nombrar a Carlos Montejo Oceguera para fiscalizar las cuentas de Kiko Vega y garantizarle impunidad.

Sin embargo, después del escándalo que se generó no solo en Baja California, sino a nivel nacional, en donde incluso hubo un exhorto a nuestro Congreso Local para dejar sin efecto sus “cochinadas”, no tuvieron empacho en volver a sesionar, ahora en Rosarito el 23 de julio y a puerta cerrada, acordaron desechar “por improcedente” ese exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de dejar sin efecto el decreto 112 en el que se amplía la gubernatura de 2 a 5 años y para rematar validaron la reforma que previamente había sido aprobada por 3 de los 5 ayuntamientos, sin importar la vergüenza social. Seguramente faltaba este requisito para llenarles sus cuentas bancarias por los trabajos realizados.

Después de tantos comentarios en medios, nadie ha reparado en la urgente necesidad de que las autoridades del SAT revisen las cuentas de estos “angelitos”, sus cónyuges y demás parientes a efecto de que no se vayan impunes frente a estos bochornosos hechos.

Recuerdo hace tiempo a un juez que frecuentaba una cantina de mala muerte y cuando lo ascendieron a magistrado, dejó de asistir a la cantina y al preguntarle la razón de sus ausencias, argumentaba que no asistía por respeto a su nuevo puesto. Posteriormente se va de diputado y le vuelven a preguntar por qué no asistía a la cantina, mencionando que ahora no lo hacía por respecto a la cantina, en clara alusión a que cualquiera podía llegar a ser diputado y la actitud de los diputados mercenarios a los que nos referimos ahora me da la razón.

* El autor es asesor empresarial en cabildeo.