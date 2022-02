Adiós Pity

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre y los hay de toda raza, tamaño, colores y pelaje. Con respecto a las razas, algunas son muy antiguas pero se popularizaron recientemente. Otras, son experimentos genéticos hechos por el hombre.

La historia data que desde hace miles de años, los seres humanos practican apareamientos selectivos de perros para crear y conservar razas distintivas y aunque todas las razas conocidas fueron diseñadas por el hombre, algunas ya son tomadas como naturales porque llevan siglos conviviendo con las personas, pero también estamos conscientes de los daños genéticos que se les ocasiona y casi nadie hace nada al respecto.

Afortunadamente noruega recientemente acaba de legislar para prohibir la cría de dos razas de perros por incumplir ley de protección de los animales. Noruega tomó la decisión inédita de prohibir la cría de dos razas caninas, a causa de los sufrimientos que experimentan debido a las peculiaridades que los hacen atractivos, como el cráneo pequeño o el hocico muy aplanado.

El perro Shih Tzu, de tamaño pequeño de pelo denso, suave y largo, surge del cruce con la raza de perro Pequinés. Es originario del Tíbet y, durante años, estuvo considerado como un perro de raza “sagrada”, que se regalaba como tal a los emperadores en China.

Se caracteriza por ser un perro inteligente y muy cariñoso, aunque goza de un carácter independiente y testarudo que le confiere una cierta actitud altiva que se refleja en su comportamiento. Por eso, pese a ser una raza que aprende rápido y se socializa con mucha facilidad, el Shih Tzu necesita dedicación y algunas pautas de obediencia temprana.

Esta mascota a pesar de ser delicada, el perro Shih Tzu se maneja mejor en espacios interiores. Le encantan los mimos, los cuidados y convivir con niños y otras mascotas, quizá por ello se hace querer mucho y genera vínculos afectivos con quienes interactúan.

Recientemente Pity se fue al cielo de perros y así se despidió de sus amigos…

“Ha llegado mi momento de partir y sé que sientes un profundo dolor en tu corazón. Sin embargo, quiero que recuerdes por siempre que fui muy feliz y gracias a ti tuve un hogar lleno de amor.

Posiblemente mi partida te ha tomado por sorpresa, o simplemente ya era momento de que me dijeras adiós. Pero recuerda siempre que estoy en un lugar lleno de luz, y así como fui feliz a tu lado, estaré feliz aquí.

Tal vez tengas que llorar y me extrañes por siempre, está bien. Solo te pido que cuando pienses en mí, recuerdes nuestros momentos juntos, cuando llegabas a casa y te recibía siempre feliz, cuando me protegías y me llevabas al veterinario y cuando te preocupabas por mí y me acariciabas como tanto me gustaba.

Me despido y te agradezco tu compañía incondicional. Recuerda que muchos otros amigos como yo buscan un hogar como el que me diste, y a pesar de mi partida, siempre tendrás mucho amor para compartir”.

Feliz viaje compañero de vida.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.