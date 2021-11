Adelantan fecha de huelga de peloteros

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “El beisbol es diferente, porque no nació como deporte, sino como rito religioso de los faraones egipcios. Ocurrió tres mil años antes de Cristo, hace más de cinco mil años… J.V.-

-o-o-o-o-o- **

MLB y la Asociación de peloteros, apresurados por ir a la huelga. Ya no estallará el primero de diciembre a las 12 de la media noche, sino el 30 de noviembre a las ocho de la noche. ¡Que Papa Dios nos agarre confesados!... ** Los Medias Rojas, desesperados por hacer campaña para que David Ortiz sea elevado a Cooperstown, abrieron un tiempecito pera firmarle extensión al mánager, Alex Cora. Estaba contratado hasta 2022, ahora, hasta 2024… ** También los Medias Rojas trataban ayer de firmar al relevista que fuera de los Mets, Jeurys Familia. Con el club de Flushing ganó 30 millones de dólares en las últimas tres temporadas… ** Murió Bill Virdon, a los 90 años, en una clínica de Springfield, Missouri. Fue el shortstop de los Piratas en la Serie Mundial de 1960, cuando les ganaron a los Yankees. En esa victoria tuvo mucha acción el bate de Virdon, quien después fue mánager, también en Pittsburgh, de Yankees, Astros y Expos…

-o-o-o-o-

“Leer es como besar...: A quien no lo hace con frecuencia se le nota en el movimiento lingüístico”... Anónimo.-

-o-o-o-o-

** Datos al oído. Están por ser cambiados por sus quipos, Luke Voit, Yankees; Wilson Contreras, Cachorros; Matt Chapman, Atléticos; Frankie Montas, Atléticos Josh Bell, Nationals; Luis Castillo, Rojos; Didí Gregorius, Phillies; José Ramírez, Indios; JD Davis, Mets … ** El zurdo, Andrew Heaney, de 30 años de edad, ocho en Grandes Ligas con Marlins, Dodgers, Yankees y Angelinos, firmó para regresar a los Dodgers, por ocho millones 500 mil dólares, para una temporada. Su record…: 32- 38, 4.72(¡!)… ** Corey Seager y Chris Taylor (Dodgers), ingresaron al reducido grupo que en este mundo rechazan honorarios de 18 millones 300 mil dólares por seis meses de trabajo. Bueno, jugando pelota… ** En Tampa están muy contentos porque lograron la extensión al shortstop dominicano, de 20 años, bateador ambidextro, Wander Franco, por 182 millones, para 11 campañas. El contrato más grande en la historia de ese equipo y el mayor en la historia de un bigleaguer con menos de un año en las Mayores…

-o-o-o-o-o-

“El beisbol es un juego de adivinanzas, nadie sabe qué ocurrirá cuando la pelota sale de la mano del pitcher”… Johán Santana.- -o-o-o-oGracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.