Acusado de intentar violar su hija menor

-o-o-o-o-oLa pregunta de la semana…: A los 31 años, Salvador Pérez ha conectado 190 jonrones. Si jugara nueve temporadas más, ¿qué promedio de cuadrangulares necesitaría para ser el catcher con más batazos completos en la historia? La Respuesta…: Los Royals esperan de Salvador, entre 28 y 30 jonrones por año. Los que necesita para alcanzar los 427 del líder de todos los tiempos, Mike Piazza, son 237, o sea que serían 27 por campaña. Los otros receptores con 300 o más jonrones …: Johnny Bench 389, Carlton Fisk 376, Yogi Berra 358, , Gary Carter 324, Lance Parrish 324, Iván Rodríguez 311. Lesión y coronavirus- Dolorosa semana. El cátcher, Wilson Ramos (Indios), de 32 años, apenas en el noveno juego con su nuevo equipo, sufrió lesión de los ligamentos de la rodilla izquierda. Y el infielder Enrique Hernández, igual que el lanzador zurdo Martín Pérez, y el segunda base, Christian Arroyo (Medias Rojas), quedaron fuera de juego, contagiados de coronavirus. Grave, muy grave.- Juan Encarnación, de 45 años, quien fuera outfielder en Grandes Ligas, está preso en Dominicana, por intento de violación de su hija menor de edad. No podrá salir bajo fianza y creen lo sentenciarán a 15 años de prisión. -o-o-o-o- “Si no lo puedes explicar en forma simple, no lo entiendes bien, para explicarlo”… Albert Einstein.- “Quien nunca ha cometido un error nunca ha intentado hacer nada nuevo”... Albert Einstein.- -o-o-o-oLaaaarga experiencia.- Por algún motivo, valedero, desde 1936, los periodistas elegimos a quienes son elevados cada año al Hall de la Fama de Cooperstown. ¡Caballeros!, son 86 años. Nos han instruído acerca de cómo debemos tomar en cuenta los números, solamente hasta cierto punto, y siempre de acuerdo con mucho más de lo que haya aportado al beisbol cada candidato. Si los números fuera suficientes, no serían necesarios nuestros votos. Además, nos inyectan la idea de que “mejor es uno fuera que merezca estar dentro, que uno dentro que merezca estar fuera”… Fastidiosísimo.- Oía decir a los viejos de antes…: “Nada más fastidioso que bailar uno con su mamá”. Pero eso ha cambiado. Ahora es…: “Nada más fastidioso que esperar, mientras los umpires estudian el var (Video Assistant Referee)”… Eso es una horrible y ridícula pérdida e tiempo. -o-o-o- “Cualquier tonto sabe. El asunto es entender”... Albert Eintein.- Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú. ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”. Entra por “el deporte vuelve a unirnos”.