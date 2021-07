Acuña operado, como 2 veces Chipper Jones

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“El sexo es lo más divertido que uno puede disfrutar sin reír”… Madona.

** El primer descendiente de latinoamericanos abanderado de la delegación olímpica de Estados Unidos, Eddy Álvarez, hijo de cubanos, también es este año, el primero en llevar esa bandera siendo del equipo de beisbol. A los 31 años de edad, es infielder de los Marlins en las menores. El primer abanderado de USA fue Ralph Rose, de pista y campo, en 1908...

** El medico Gerardo Moreno, reveló que en Estados Unidos se hacen anualmente más de 100 mil operaciones en ligamentos de las rodillas, la misma de Ronald Acuña ahora. Y señaló Moreno que la mayoría se han recuperado al ciento por ciento. Como ejemplo citó a Chipper Jones, quien dos veces durante su carrera tuvo que ser intervenido con tal procedimiento, y terminó en el Hall de la Fama. El anuncio fue a través de “Cuadro Adentro”, el programa de John Hómez…

** Dolores que no duelen. Como los futbolistas no son buenos actores a la hora de demostrarse adoloridos por supuestas agresiones, les sugiero tomar cursos de expresión corporal, dictados por los protagonistas de la lucha libre. Esos sí que saben fingir dolores de los intensos, pero que no lo son… -o-o-o-o

Letrero en Broadway, New York…: “Cuidado con los niños que van y vienen de las escuelas, especialmente si ellos van manejando”. -o-o-o-

** Algo más de 100 personas, atletas, dirigentes, periodistas y de otras áreas, han sido detectadas con coronavirus entre quienes forman parte de los Juegos Olímpicos, a inaugurarse hoy viernes en Japón, sin público en las tribunas. Si no hubiera existido el contrato multimillonario con la televisión, habrían desistido de tal evento. 22,000 personas se mueven alrededor de estas olimpiadas, 11 mil son atletas, y las competencias están programadas hasta el ocho de agosto…

** Hoy hace 57 años que el cubano Dagoberto Campaneris (Atléticos), el día que comenzaba su carrera de bigleaguer, conectó jonrón contra la primera pelota que le lanzó Jim Kaat (Blue Jays)…

** Los Dodgers insisten en tratar que el cátcher valenciano, Keiber Ruíz, de 23 años, batée en Grandes Ligas como en las menores. Pero no lo consiguen. El joven tiene promedio de 298 en las menores, pero en las Mayores, 250 en 2020 y 143 este año… -o-o-o-

“Maneja con cuidado. La vida que salvas puede ser la de un peatón que va a sacar su automóvil del sitio que necesitas para estacionar el tuyo”… Pacomio.-

