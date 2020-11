Acuerdan mega alianza

Comentan que algo histórico sucedió en Baja California este martes: nació el compromiso de formar la alianza más grande de partidos que se ha dado en la vida política del estado, con la intención de enfrentar al Partido Morena en las elecciones de 2021, y sacarlos de las oficinas.

Aunque inicialmente se pensaba que se trataba únicamente del PRI y del PAN, resultó no ser así: la carta compromiso firmada en un conocido hotel de Tijuana incluye a cinco partidos: el PRI, el PAN, el PRD, el PBC y el PES, dejando claro que lo que buscan es un gobierno de coalición.

El documento signado por dirigentes de los cinco partidos políticos señala que el proyecto va conforme a los principios constitucionales, por lo que dicen se trata de un importante acontecimiento para la democracia bajacaliforniana.

Fue Mario Favela, presidente estatal del Partido de Baja California, el encargado de presentar el llamado “Frente de Unidad por Baja California”, alianza estratégica que pretende una agenda de causas comunes entre todos los institutos políticos involucrados, con el fin, aseguran, de lograr el bienestar para la población.

Mientras que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, Carlos Jiménez, sostuvo que el frente que tendrá que hacerse oficial a más tardar el 23 de diciembre según los tiempos electorales, es una alternativa ciudadana al autoritarismo.

Este bloque opositor significa también mucho para algunos panistas inconformes, por lo que en su participación, el dirigente del Partido Acción Nacional, Enrique Méndez, manifestó que aunque se toman en cuenta todas las voces, se respetará lo que ha decidido la mayoría de los blanquiazules bajacalifornianos.

Por su parte, Omar Sarabia, como representante del Partido del Sol Azteca en la rueda de prensa, expresó que lo que une a todos los involucrados es el interés de buscar mejores condiciones para quienes viven en la entidad, sobre todo ante las duras crisis que se enfrentan, tanto en el rubro de salud como en los de economía y seguridad pública.

Según dijeron, la alianza no significa repartirse posiciones como si fuera un botín, sino que lo que significa la carta de este martes es la intención firme de construir un proyecto para gobernar en conjunto, los cinco partidos políticos.

Esta alianza ya había dado ciertas muestras desde días pasados, cuando los dirigentes de cuatro de los cinco partidos políticos que hoy firmaron dialogaron sobre sus proyectos para homologarlos, reconfigurando a la oposición con miras al proceso electoral que arranca el 6 de diciembre.

Luego de lograr la histórica unión, a la oposición le toca conversar con Ivonne Ortega Pacheco, encargada nacional de Movimiento Ciudadano para realizar coaliciones en los estados, para que éste se integre como el sexto partido del frente opositor.

Los que se mueven en Rosarito

Como no queriendo, parece ser que la candidatura de la ex diputada federal por el PRI, Mayra Robles Aguirre, se afianza con el anuncio de la coalición de partidos PAN, PRI, PRD, PBC y PES, en Baja California, pero no será por el tricolor sino por el PRD, para disputarse el distrito 6 en la diputación federal, es decir, quiere repetir.

Son muchos los que cuestionan los votos que podría aportar Robles Aguirre en un distrito que no pertenece a Rosarito, pues si bien la también ex secretaria general priísta en el Estado, hizo su imagen en el quinto municipio apoyada por su hermano, en ese entonces alcalde Javier Robles Aguirre, pero en realidad no ha hecho gran cosa por nutrir su imagen.

Dicen que la apuesta es ganar una curul en la cámara baja como mejor perdedora, así que si las cuentas le dan, quizá no tenga mucho que trabajar, algo que no le es ajeno.

Otro que le apuesta a esta coalición es el ex alcalde Silvano Abarca, quien recientemente sufrió la derrota en su candidatura para obtener un espacio en el Congreso del Estado, sitio que ya ocupó en el pasado, pero que no pudo obtener luego de la redistritación que regresó a Rosarito a compartir territorio con Ensenada.

Según cuentan, el que anda loco de contento es Fernando Serrano, ex delegado de la Secretaria General de Gobierno en Tijuana, pues parece ser que su renuncia a Morena le dará bonos para encabezar la fórmula de esta alianza a la alcaldía de Rosarito, claro, si el fantasma de la equidad de género no frustra sus aspiraciones.

Lo que sí es un hecho es que Serrano García, ha dicho fuerte y quedito que su nombre aparecerá en la boleta electoral, ya sea encabezando la coalición o de manera independiente.