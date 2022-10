Acompañan cientos a Montserrat

Ante un gran auditorio que se reunió en la explanada del Palacio Municipal, Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana, rindió su primer informe. La primera mujer que llega a la Presidencia Municipal de Tijuana por ganar una elección, inició su discurso precisamente hablando de que por el hecho de ser mujer, se le juzga diferente. Expresó que tanto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila como a ella se les critica de otra manera, no por su trabajo, que si tienen pareja que las apoya por eso, que si no tienen, porque no tienen.

A una mujer en la política se le cuestionan cosas personales, como si se hizo procedimientos estéticos o no.

Caballero Ramírez señaló que ella y Marina tienen un año gobernando y nunca han cometido los zafarranchos que otros caballeros cometieron, en alusión al anterior gobernador y Alcalde.

Acompañaron a la Alcaldesa, la Gobernadora, los alcaldes de Ensenada, Rosarito y Mexicali: Armando Ayala, Araceli Brown y

Norma Bustamante.

Estuvieron algunos representantes de cámaras, como el del CCE, Francisco Rubio, el de la Canaco, Julián Palombo e Israel

Delgado, vicepresidente de Canacar.

Los ex alcaldes Carlos Bustamante Anchondo y su antecesora, Karla Ruiz MacFarland.

Acudieron el fiscal general, Iván Carpio; el presidente del Tribunal del Poder Judicial, Alejandro Isaac Fragozo.

Además, hubo líderes de partidos políticos, representantes de organismos de la sociedad civil y empresarios.

ADUANAS

Los señalamientos de irregularidades en las aduanas de Baja California parece que no paran y los empresarios no han reparado en manifestar sus inconformidades, señalando que todo indica que el que el Ejército llegara a hacerse cargo no ha generado las mejoras esperadas. Uno de los que de inmediato puso el dedo en la llaga, fue el líder de Coparmex en Mexicali, Octavio Sandoval, quien detalló que no se han podido erradicar las irregularidades con la llegada del ejército Según se comenta, luego del hackeo realizado al Ejército, salió a relucir un reporte en el que se señalaban algunas aduanas en las que se denunciaban irregularidades, entre ellas las de Baja California. Pero otro punto que comentan, y esto no los empresarios, sino quienes acuden todos los días a realizar trámites para el sellado de documentos o facturas de artículos que se enviarán al interior de la república, es que se han topado con filas de horas, cuando anteriormente eran de minutos.

Esto ha generado que usuarios soliciten explicaciones a los encargados de dichos trámites, y según dicen los afectados, la respuesta ha sido, los tenían muy mal acostumbrados.

Veremos si en próximas fechas decembrinas la situación no empeora, que es cuando un mayor movimiento se da en las aduanas de Baja California.

PAVIMENTO

Las obras de reencarpetado realizadas en la zona Oriente de la ciudad de Mexicali, que beneficiarán a miles de usuarios, muchos de ellos residentes de varios fraccionamientos, han empezado a ser un suculento platillo con fines políticos para algunos ediles municipales.

Se trata en específico del reencarpetado de la calle Cuarta, desde la avenida Eucalipto hasta la calzada Cetys, así como la Eucalipto desde la calle Cuarta hasta la calzada Venustiano Carranza.

El pavimento en ambas vialidades estaba bastante deteriorado por el intenso aforo vehicular por tratarse de las utilizadas por los habitantes del área, así como por el abandono en el que las tenían las anteriores administraciones municipales.

Rehabilitar esos tramos es una buena decisión de la actual administración.

Lo negativo de esto es que aun cuando la obra la realiza el Ayuntamiento, algunos Regidores y mesas directivas de fraccionamientos ya andan presumiendo que “gracias a sus gestiones el Municipio realiza la obra cuyo costo es de 13.5 millones de pesos.

Qué bueno que el Ayuntamiento realice la obra, pero lo malo es que haya quien quiere hacer caravana con sombrero ajeno.