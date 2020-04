Aclara diferencias con Federación

Luego de que el viernes el gobernador Jaime Bonilla Valdez señaló las diferencias en las cifras del Estado y la Federación respecto a casos confirmados y fallecidos de BC y que la Federación le respondió, ayer el mandatario estatal volvió a hablar del asunto.

“Baja California se tiene que caracterizar por decir la verdad, a veces incomoda y la toman de diferentes maneras, nosotros creemos que la 4T se trata de decir la verdad, y que más que salga del mismo Morena decir la verdad…

“El argumento de ayer y antier fue porque no se decían los datos, tienen argumentos pero que no justifica no decir la cantidad de muertos que hemos tenido en el Estado”, señaló.

Por su parte, el secretario de salud Alonso Pérez Rico dijo que en base a una plataforma se tiene la información actualizada y que ya hablaron con la Federación.

“Les pido a los que están en la Ciudad de México que publiquen los números reales, que se les pasa diario”, señaló Bonilla Valdez.

Además dijo que al Presidente de México le choca la mentira, así que hay que decir la verdad y usar los datos más reciente y completos.

También criticó que a nivel federal usaran como datos de movilidad la plataforma de Apple, cuando no tiene muchos usuarios.

En estos últimos días, sería la segunda diferencia de Bonilla respecto a autoridades federales, de su mismo partido, pues cabe recordar que señaló que el IMSS en Baja California era el talón de Aquiles en el tema de coronavirus.

Además de que el personal de salud de esa dependencia estaba cayendo “como moscas” ante la falta de equipo.

Emboscada

Un tremendo ruido generó el comentario de un presentador de noticias de una televisora nacional quien practicante dijo que no se le hiciera caso a los señalamientos que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esto como la conclusión de una serie de señalamientos que gobernadores y otros actores políticos han hecho en contra del funcionario.

Y es que para muchos, esta serie de señalamientos no es obra de la casualidad, varios coinciden en que la única figura que ha quedado bien parada luego de la crisis de salud es López-Gatell, su popularidad sigue en aumento, junto a su credibilidad lo que lo colocarían como una figura muy fuerte en las preferencias electorales.

Lo que pocos saben, es que López-Gatell es un personaje muy ligado a la derecha mexicana, entre otros al ex Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, algunos consideran que de valdrían de la solidez de López-Gatell para verlo en las próximas boletas electorales, algunos creen que es una teoría conspiranoíca más. Pero es importante recordar que en la política las coincidencias no existen.

Cespt

Hace apenas unos días falleció de coronavirus un ingeniero muy querido en la comisión del agua, Félix Enrique Beltrán Flores, cuando ya se supo que otro funcionario de ahí mismo también dio positivo.

Se trata de Alexis Ignacio Pérez Ruiz, quien dicen que funge como asistente del director de la comisión.

Ya han sido varios los funcionarios y trabajadores del Estado que han resultado con el coronavirus. Ojalá los casos que se encuentran como positivos salgan de esta situación bien librados.