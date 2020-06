Acercamiento a la comunidad

Dicen que una de las prioridades del presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, es el acercamiento con la ciudadanía, haciendo lo que pocos mandatarios se atreven.

Parece que el contacto con la gente es la fuerza que lo motiva a seguir acudiendo a las calles, pues ayer, abordó un taxi libre en compañía de la presidenta de los colonos del fraccionamiento Las Delicias, para constatar el mal estado de las vialidades, que por muchos periodos municipales, se descuidaron.

Al supervisar el avance de las obras de rehabilitación en la vialidad de acceso a Hacienda Las Delicias, los vecinos aprovecharon para abordarlo y hacerle llegar las quejas más recurrentes, que el Alcalde atendió uno por uno.

Dicen que su liderazgo guiará a la ciudad a recuperar el dinamismo que la caracteriza, trabajando todos los días para mejorar la movilidad de las calles de la ciudad.

El rezago

Cuando aún se ve lejos la salida de la pandemia en Baja California, hay otra situación que debe empezar a analizarse para que no agarre desprevenido al sector salud.

Se trata del rezago que se ha generado en la Entidad, tanto en los hospitales del Insabi como del Seguro Social, donde cientos de cirugías han tenido que posponerse a causa de la pandemia, donde de momento el tratamiento a personas que padecen Covid-19 es la prioridad en los hospitales reconvertidos para ello.

Pero por esa causa, no se han podido programar cirugías para personas con otros padecimientos, quienes están en espera de la reanudación de esos procedimientos.

Se debe aclarar que sí hay cirugías para quienes las requieren de urgencia o casos que deben resolverse y no pueden esperar, pero solo en esos casos.

Si se trata de operaciones quirúrgicas donde es posible esperar, pues se pone al paciente en lista para, en el momento de normalizarse la situación, empezar a programarlas.

Así que las instituciones del sector salud, cuando la famosa “curva epidemiológica” descienda a bajos niveles y puedan empezar a realizar operaciones programadas para personas que no padezcan Covid-19, van a tener bastante chamba en los quirófanos, para poder dar servicio a cientos de personas.

Nada más para darse una idea, en condiciones normales, un hospital del Seguro Social realiza unas 500 cirugías mensualmente.

Nueva fiscalía

El Congreso del Estado busca la creación de una nueva fiscalía en la Entidad, la cual pretende que se encargue de los delitos ambientales y contra los animales, y ayer en la comisión de Justicia, la reforma fue aprobada.

Los diputados inicialistas de la propuesta aprobada por unanimidad con seis votos a favor fueron Fausto Gallardo García, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona y Luis Moreno Hernández.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado cuenta con las fiscalías especializadas en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, en Delitos contra la Vida, en Narcomenudeo, en Derechos Humanos, en Justicia para Adolescentes y ahora se busca tener una sexta.

Lo curioso de esto es que dicho cambio se deberá atender con el mismo presupuesto con el que ya cuenta la Fiscalía General de Baja California.

Así que no habrá personal extra, ni instalaciones extra, en pocas palabras, la idea es quitar personal asignado para otras tareas y ponerlas en esta.

Luego de darse a conocer la aprobación en comisiones, de manera inmediata salieron a relucir puntos de vista en la Fiscalía en la que señalan que la idea es buena, con la finalidad de darle atención a dichos delitos los cuales ya están tipificados, pero algo que siempre ha hecho falta es el capital humano.

Si bien se destinará recurso del ya existente para atender dichas denuncias, del lugar donde se quite hará falta; no es un secreto que hay ocasiones en que las unidades investigadoras no se pueden mover o no tienen el equipo necesario por falta de recurso.

Por lo que quitarle recurso humano y material a una dependencia para dárselo a otra no es lo que los trabajadores de la fiscalía esperan.