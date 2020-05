Acabar con los ricos

La misión de la 4T es acabar con la mala distribución de la riqueza en nuestro país, que no sean unos cuantos los que retengan la riqueza y millones engrosen la lista de pobres. En pocas palabras acabar con algunos de los ricos conservadores. Su lema “primero los pobres”, pues le informo que necesita ponerle más agua a los frijoles, habrá más pobres.

En esta administración, que hay muchos intereses de los funcionarios por favorecer amigos, amigos ricos, con contratos directos sin una licitación y ahí tenemos un Carlos Slim, el mismo que fue criticado por Andrés Manuel López Obrador y ahora tan amiguis que construirá un tramo del Tren Maya.

López Obrador es un actor al que le gusta interpretar personajes de la historia para atacar a los conservadores y ahí se siente Benito Juárez y lo cita. Sin embargo la situación actual de México y el mundo no está para despreciar a los creadores de empleos, los empresarios.

López insiste en que todo lo que huela a gobiernos pasados hay que deshacerse de ello, pero ningún corrupto está en la cárcel. Tal vez tenga razón en eliminar la reforma energética que favoreció a ciertas compañías, pero otras cumplieron con los requisitos que en ese tiempo les pedían y me refiero a empresas generadoras de energía limpia, energía renovable ya sea eólica o fotovoltaica.

En Baja California empezaron a instalarse unidades generadoras de energía eólica en La Rumorosa, ah, pero al señor López le pareció que contaminaban el paisaje con esos ventiladores (aerogeneradores) y por otro lado ese mismo señor López quiere seguir generando energía eléctrica a base de elementos contaminantes como el carbón, el azufre y los combustóleos. Ahora se siente Adolfo López Mateos, quien en 1960 nacionalizó la industria eléctrica.

En la Laguna Salada ya hay inversiones de empresas generadoras de energía fotovoltaica, podemos ver los cientos de paneles solares, pero están en riesgo 30 mil millones de pesos en inversiones en este ramo me comentaba Alberto Sánchez Torres, presidente de Canacintra Mexicali y lo económico que ha resultado generar energía limpia. Puso un ejemplo, la planta generadora de energía de Tula, Hidalgo que emite a la atmósfera partículas PM 2.5 que van a parar a la Ciudad de México. Por cierto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral encabeza la defensa de las inversiones en energía renovable en su estado ¿y Jaime Bonilla? Bien gracias, contando las despensas que ha repartido.

López no dice nada del hijo de Manuel Bartlett y la venta de ventiladores más caros y malos; no dice nada de los acuerdos en lo oscurito con el senador Santana Armando Guadiana Tijerina, quien además es empresario minero y le vendió a la CFE 360 mil toneladas de carbón. De estos empresarios no dice nada.

Pero hay otros ricos que no toca, los políticos y en su gabinete tiene a varios ricos, ¿los irá a acabar también? Creo que lo importante es apoyar la generación de empleos mejor pagados y esos no los dará el gobierno. El problema ahora es salir de la pandemia que según especialistas generará 17 millones de personas en pobreza extrema, casi la población de la Ciudad de México. Hay que cuidarnos, no salir de casa y si tienes que hacerlo, protégete.

* El autor es periodista independiente.