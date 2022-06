Aborto, armas y eutanasia

Sobre el aborto, las armas y la eutanasia. La semana de la eutanasia se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en la CDMX, fueron cinco sesiones de lunes a viernes, pueden verse los videos en el canal del Congreso. Se avanza en la meta del derecho a una muerte digna, esto, junto al tema de la marihuana será asunto del siguiente sexenio. Bastantes votos arriesga MORENA con la gradual implementación en todos los estados del derecho y acceso a una interrupción del embarazo, libre, segura y gratuita. Ya no tendrán que viajar a la CDMX para realizárselo. La eutanasia tardará, como está tardando en el mundo. Un puñado de países la tienen legislada y normada. Distintos criterios, en algunos piden que tú te administres el fármaco final y en otros que te queden solamente seis meses de vida, criterios muy limitados. Los Países Bajos están más avanzados y adaptados a lo que sería una muerte que prevenga un sufrimiento mayor que solamente cesará con la muerte misma. Tuve el privilegio de ser invitado a participar el jueves, hablé sobre lo que un psiquiatra puede decir. En un momento lo asocié con el derecho a la interrupción del embarazo, algo que divide a la población, que es un derecho humano, que es una opción muy personal donde nadie puede decidir salvo uno mismo. Enfaticé que sin los cuidados paliativos al alcance de todos es absurdo hablar de eutanasia. Hablé que debemos ser de vanguardia y no ir tímidamente avanzando como está sucediendo en los siete países en los que ya es un derecho. Llevará varios eventos así para que los diputados estén listos para discutirla y aprobarla. En algún momento de este año o el próximo habrá ágil acceso al aborto en nuestra región. Paradójicamente nuestros vecinos pierden el derecho constitucional al aborto y se vuelve a prohibir en muchos estados, un legado de Trump. Otro legado es que la Corte Suprema autoriza portar armas donde sea, al mismo tiempo se implementan débiles leyes nuevas de control de armas. Un país dividido en dos agendas políticas. El mundo tiende a dividirse entre la derecha y la ultraderecha, solamente América Latina está empezando a mirar a la izquierda. Me preguntaron, qué pasaría con el turismo médico en el caso de la eutanasia, puesto que ya existe en lugares como Suiza. En ese momento no imaginaba que quizá hubiera también turismo médico en algunos puntos de la frontera para una interrupción del embarazo. California será santuario donde las armas no andarán en las calles, seguirá accesible el aborto y redujeron a 48 horas el tiempo para gestionar la eutanasia, pero en Nuevo México y Texas las cosas serán distintas. Huele a elecciones.