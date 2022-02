AMLO visitará Baja California

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estará de visita de nueva cuenta en Baja California, y por segunda vez ocasión será recibido por Marina del Pilar Ávila Olmeda como Gobernadora de Baja California, la primera fue el pasado 11 de diciembre en la mesa de trabajo para pacificar el Estado.

La visita será a las aduanas fronterizas del Norte del País, esto por la reestructuración que se realiza tras tomar el control de la administración la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Secretaría de Marina.

El Presidente de la República, durante la mañanera de ayer, señaló que esta medida es para proteger a los ciudadanos y visitantes, dar un mejor trato y evitar extorsiones.

Por cierto, la visita se da también en pleno arranque de la campaña de regularización de vehículos de procedencia extranjera la cual ya se encuentra en marcha en Tijuana, Mexicali y la vecina ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.

Con el decreto para regularizar autos de procedencia extranjera se estima que se puedan beneficiar tan sólo en Baja California más de 100 mil personas, aunque la cifra pudiera ser mucho mayor.

Hasta el momento no se ha confirmado que día estará exactamente en el estado y que ciudades visitará, pero por lo pronto la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló a través de sus redes sociales que se le recibirá con los brazos abiertos.

Renuncias

En un movimiento que a muchos les parecerá no tan sorpresivo, ayer Óscar Vega Marín hizo oficial su renuncia a más de 30 años en el Partido Acción Nacional (PAN), con quienes desde hace meses había tenido algunas diferencias.

Y es que para nadie era un secreto que desde su puesto de regidor Vega Marín ha votado en contra de los lineamientos de sus compañeros panistas, de una manera que algunos han llamado oficialista, pues incluso votó a favor de la Ley de Ingresos para Mexicali, que todos los regidores de oposición votaron en contra.

Parece que las diferencias se volvieron irreconciliables, a tal grado que en su renuncia el ex-candidato del PAN a la gubernatura de Baja California afirmó que su partido no le permitía “trabajar por mi ciudad y mi estado como lo merecen los ciudadanos”, eso sí, agradeciendo a los amigos que hizo dentro del blanquiazul durante los últimos años.

Curiosamente, este mismo jueves reporteros locales preguntaban al dirigente del PAN en Mexicali, Emanuel Mendoza, sobre la situación de Vega Marín, quien reconoció las diferencias que ha habido con el edil municipal y acusó al hoy ex-panista de negarse a renunciar a su partida de asesores, como previamente dijo que lo haría.

El fiscal ‘mudo’

Desde que tomó protesta como gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que una de las principales características de su gobierno sería la apertura en información y así lo ha sido en la mayoría de sus dependencias.

Sin embargo, parece que la instrucción no llegó hasta los pasillos de la Fiscalía General del Estado y al Fiscal General, Ricardo Carpio Sánchez.

Si bien Carpio Sánchez se ha presentado en dos conferencias “mañaneras” de la gobernadora en Tijuana, su presencia ha sido principalmente para posar ante las cámaras y ubicarse a espaldas de Ávila Olmeda.

El ejemplo más claro ocurrió el pasado miércoles, cuando el nuevo Fiscal General presentó “avances” en las investigaciones de los homicidios de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

Sin embargo, las declaraciones fueron prácticamente las mismas que se ofrecieron horas más temprano, durante la conferencia en Palacio Nacional, a cargo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Y Carpio Sánchez no solo repitió el mismo discurso del gobierno federal, si no que se limitó a no dar más detalles al ser cuestionado, alegando que se reservaba información para no entorpecer las investigaciones.

Al término de la conferencia, Ricardo Carpio Sánchez tampoco quiso dar atención a los medios de comunicación porque supuestamente ofrecería una conferencia de prensa más tarde, la cual posteriormente se “pospuso” para el día de ayer.

La cereza del pastel llegó ayer por la mañana, cuando la Fiscalía General del Estado anunció que la conferencia se cancelaría “por motivos de agenda del titular de la FGE”. Bien dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y estamos seguros de que muchas personas, entre medios de comunicación y personal de la misma Fiscalía General del Estado, lamentan la salida de Juan Guillermo Ruiz Hernández e Hiram Sánchez Zamora.

Ojalá que próximamente exista la apertura que tanto se pregona y la comunidad no se tenga que enterar de los hechos relevantes por medio de un contado número de medios de comunicación elegidos por la Fiscalía General del Estado.