ABA en Tijuana

En redes sociales, hace días vimos que programaron try out para jugadores que estén interesados en formar parte del conjunto Pirañas de Tijuana, que participarán en la American Basketball Association.

Estas pruebas, si no hay cambio de planes, se realizarán el 24 de octubre, en la duela del Auditorio de Tijuana.

Seguramente no hay mucho interés por parte de los jugadores, pues primero estaban cobrando 500 pesos por participar en el try out y hubo rebaja en el precio, hasta 100 pesos.

En Tijuana, según eso, ya hubo equipo en la ABA, pero buscamos en los archivos de esa liga y no encontramos historial de ningún equipo de casa en ese circuito.

Ese equipo, recordamos, jugaba de vez en cuando en el Auditorio de Tijuana, pero casi siempre se enfrentaban a los mismos jugadores, aunque con diferente uniforme.

Según eso, los propietarios del equipo, cuando programaban partidos, iban al Condado de Orange, en California, formaban las escuadras y los traían a jugar, repetimos, siempre enfundados en diferentes casacas.

ABA nació en 1967, con la intención de ser competencia para la NBA, lo que trataron durante 9 años, ya que terminaron su historia en 1976, sin hacerle nada a la National Basketball Association.

Eso sí, cuatro de los equipos de la ABA fueron absorbidos por la NBA, donde se juega el mejor basquetbol del mundo.

San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Indiana Pacers y New York Nets fueron los equipos que llegaron a la NBA en 1976.

Aunque llevan el mismo nombre, la actual ABA se fundó en 1999 y aguantaron dos temporadas, regresando en el 2003 con franquicias que tenían un costo de 20 mil dólares.

El dinero fue el problema para muchos equipos y aun así, en 2005 hubo otra expansión y el interés de 47 empresarios por tener equipos en sus ciudades.

De esos 47 equipos, uno ni siquiera empezó la temporada, siete tiraron la toalla cuando solo se habían jugado seis semanas y seis conjuntos desaparecieron al finalizar la campaña.

En la temporada 2006 hubo otra expansión, pero ahora las franquicias costaron 50 mil dólares.

Según eso, la ABA tiene quintetos de Estados Unidos, Canadá, México y China, los Beijing Aoshen Olympian, que tienen como sede California, que alberga franquicias en Los Ángeles, Lakers y Clippers, Warriors en Golden State y los Kings en Sacramento, todas de la NBA.

Hermosillo Siris es la franquicia mexicana que aparece en la historia de la ABA, pero ninguna escuadra de Tijuana y Pirañas pone como contacto, para inscribirse en los try out, un teléfono de Estados Unidos.

La cosa va en serio, ya que la ABA anunció la llegada de las Pirañas para la temporada 2019-2020, con un equipo que dará la pelea desde el principio, según Andrew Ditto, que será el coach, misma función que desarrolló con los Dragones de Tijuana del 2005 al 2007.

La pretemporada de la ABA inicia el 2 de noviembre, un día antes de que celebremos nuestro cumpleaños, así que todavía hay chance de comprar regalos y agregarlo a las felicitaciones por face, que se agradecen también.

El caso es que el try out está programado para el 24 de octubre y tendrán una semana para armar el equipo y empezar a botar el balón y hacer canastas en la pretemporada.

Si de verdad llega el basquetbol de la ABA a Tijuana, que parece así será, habrá competencia para los Zonkeys, tricampeones del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico y es que la afición de Tijuana, además de exigente, conoce y reconoce la calidad.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy.