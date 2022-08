A terminar la chamba

Las candilejas del estadio del Cerro Colorado se encenderán la noche de este viernes para ser el escenario del sexto juego de la serie semifinal entre los Acereros del Norte, la escuadra de Monclova y los Toros de Tijuana, campeones defensores de la Liga Mexicana de Béisbol. La serie favorece al equipo de casa 3-2 y con un triunfo más alcanzan el boleto para la final de la Zona Norte, en la que ya están los Sultanes de Monterrey, que dejaron en el camino a los Tecolotes de los 2 Laredos. Desde el 2018 no llegaban los Fantasmas Grises a la final de la peleada Zona Norte.

La semifinal de Monclova inició en Tijuana con victoria de los Acereros del Norte y los Toros igualaron viniendo de atrás para ganar el segundo, siendo el batazo estelar un imparable de Guty Murillo para impulsar la carrera de la diferencia, sobre el pitcheo Wilfin Obispo, el cerrador.

En Monclova se jugaron los siguientes tres encuentros y en honor a la verdad, tuvieron que ser igual número de victorias para la escuadra que comanda Homar Rojas. Nick Struck tuvo una salida de calidad, pero el bullpen no pudo conservar la delantera y los Acereros del Norte salieron avante, para ponerse nuevamente arriba en la serie. Hasta Keon Broxton conectó batazo de vuelta entera, luego que en los dos primeros encuentros de la serie, en Tijuana, fue ponchado en ocho ocasiones, de nueve turnos oficiales.

Explotó la ofensiva de los Toros en el cuarto juego y le dieron una macaniza a los Acereros, para que la serie se empatara a dos victorias por bando.

En el quinto cotejo, los Toros le cayeron a palos, muy temprano, a

Josh Lowey, estelar de la rotación de los Acereros del Norte, aumentaron su ventaja y el bullpen contuvo la ofensiva de Moclova , para alzarse con la victoria.

Manny Barreda se sacó la espina y tuvo en un puño a la ofensiva de los Acereros durante seis entradas y dos tercios, como siempre, haciendo abanicar la brisa a sus rivales. Los astados regresan a casa con la moral por las nubes, con el objetivo de conseguir el boleto a la final de zona ante sus leales aficionados, que deberán hacer una gran entrada en el Chevron. Humberto Mejía será el encargado de abrir en la lomita de las responsabilidades en el sexto de la serie por Tijuana, que con una victoria más llegará, una vez más, a la final de la Zona Norte.

Para los Acereros del Norte no hay mañana, así que utilizarán a todo su staff, incluso a los lanzadores abridores, buscando emparejar la serie, pues no habría séptimo partido, si no ganan el sexto.

La ofensiva de los Toros está encendida y hay confianza en que sacarán la victoria.

En la Zona Sur ya están en la final los Diablos Rojos del México, que despacharon rápido a los Pericos de Puebla, que ni las manos metieron y esperan rivales.

Leones de Yucatán ganaron los tres primeros juegos de la serie a los Tigres de Quintana Roo, pero los felinos forzaron un quinto partido, pero todo parece indicar que hasta ahí llegarán.

Los Apuntes hasta aquí los dejamos…por hoy, hay que ir al Cerro Colorado a apoyar a los Toros, de ser posible, usando cubreboca y gel antibacterial, aunque lo de la sana distancia estará difícil, pero cuidense.