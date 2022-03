A pesar de... todo en buenas condiciones

-o-o-o-oHoy martes y mañana son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Afectará a los bigleaguers no tener la suficiente preparación? Porque se dice que algunos no se reportan en buenas condiciones físicas”.

Amigo Pepe…: La mayoría de ellos estuvieron entrenando en gimnasios particulares o en instalaciones propias de ellos. Están muy buenas condiciones físicas. José L. Valdez M. de Hermosillo, pregunta…: “¿Porque se le llama ‘Texas League’, al hit que cae atrás del cuadro y que ningún fildeador lo puede atrapar?”. Amigo Josele…: Porque cuando comenzaron a jugar en Texas, lo hacían en potreros. Y por las pisadas del ganado sobre el terreno mojado, cuando llovía, quedaban enormes huellas, que impedían el buen fildeo sobre esos flies cortos.

Dervis Cavadía, de El Tigrito, pregunta…: “Si Pete Rose fuera elegible para el Hall de la Fama, ¿cree que sería elevado en su primera oportunidad por decisión unánime, y votaría Ud. por él?”.

Amigo Davo…: No creo sería elegido por unanimidad, pero sí obtendría más del 75% de los votos, y yo votaría por él.

Gustavo Peñaloza, de Brooklyn, pregunta…: “¿Qué opina de aquella nota hecha pública, cuando Ud. escribió la interesante carta de Roberto Clemente, para Ronald Acuña. Decían, ‘Al escribir dicha columna impersonando a Roberto Clemente para faltarle el respeto a un pelotero activo, pudo ver su membresía a la BWAA revocada, según los estatutos del organismo”. Amigo Tavo…: Ni tomé en cuenta eso. Pero ya que me preguntas, pues, fue obra de un bruto e imbécil de nacimiento, es decir, alguien que sufre de brutalidad y de imbecilidad de por vida. Y no tiene ni idea de lo que la libertad de prensa, ni lo de que es la Major League Baseball Writers Association of América.

Eiler J. Pérez, de Carora, pregunta…: “¿Por qué Derek Jeter vendió sorpresivamente sus acciones de los Marlins y por qué renunció a la presidencia de la organización. Y es cierto que los Yankees están interesados en ofrecerle un cargo gerencial?”.

Amigo Yiye…: No fue “sorpresivamente”. Hacía meses estaba en desacuerdo por el corto presupuesto para el róster. Y renunció a la presidencia, por lo mismo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos.