A pelotazos contra todos los Astros

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “El Presidente Donald Trump es tan rico, que podría cargar a su tarjeta de crédito toda la deuda de Estados Unidos”… Dick Secades.-

-o-o-o-o-

La venganza es peligrosa.- Temporada chucuta y choreta, ésta de los pelotazos contra cuanto bateador de los Astros aparece en el home-plate. Es la venganza por haber robado señas con tecnología moderna. Pero es un jueguito muy peligroso. A Ben Chapman, shortstop de los Indios, lo mató, en 1920, la pelota de una recta de Carl Mays, que le destrozó la base craneana. A Dickie Thon y a Tony Conigliro, les pegaron bolazos en la cara, y ya nunca fueron los brillantes peloteros que habían sido.

Persiguen a los Astros.- En uno de los últimos juegos de entrenamientos, lanzadores de los Royals golpearon con lanzamientos a José Altuve, Alex Bregman y George Springer. Bueno, ¿y si los pítchers de Houston comienzan a tirar pelotazos también? El año pasado, 35 bigleaguers fueron golpeados por lanzamientos 10 o más veces, incluso Anthony Rizzo, quien recibió 27 pelotazos. José Abreu 13, Róbinson Chirinos 13 (el único de los Astros), Eugenio Suárez 11, Ramón Laureano 11, Jorge Soler 10, Renato Núñez 10, Jorge Alfaro 10.

La lluvia en Washington.- La espera por la voz de play ball 2020 fue laaaaarga, de 267 días. Y como los entrenamientos fueron cortos y hay muchos peloteros fuera de forma, Papa Dios decidió que el juego inaugural, Yankees en Washington, terminara en la primera entrada del sexto inning. Por eso mandó tal cantidad de agua sobre la capital, que ni water polo podía jugarse… Y así vamos.

Reúnete con Jeter, Mariano y Torres.- Hoy hubiera sido la elevación de Derek Jeter al Hall de la Fama de Cooperstown. Habremos de esperar un año más. Pero hoy domingo, a las 12 del medio día, podrás conversar con Jeter y, además, Mariano Rivera y Joe Torre, , en reunión virtual, organizada por la gente del Hall de la Fama. Será a través de Facebook y YouTube. Ha de ser muy interesante, por lo que Mariano y Jeter han significado para los Yankees.

RETAZOS.- ** Los 60 juegos por equipo de este año, en vez de 162, son el menor número desde la inauguraron de la Liga Nacional, en 1876, cuando fueron 70… ** No hay tiempo para los peloteros reponerse de lesiones, ni de slumps… ** El peor umpire de en la historia de las Mayores, Angel Hernández, de 58 años, acusa ahora a su compañero de Asociación, Randy Marsh, se haber hecho comentarios adversos sobre la demanda que él, Hernández, intenta contra MLB, por discriminación. Y en el juego inaugural le protestaron muchos lanzamientos…… ** Esos aplausos y aclamaciones tecnológicas, instalados en más de un estadio no piden autógrafos ni quieren retratarse con los peloteros…

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.