A los 16 años firman de Cuba, R.D y Venez

Peloteros y propietarios siguen congelados. No discuten nada desde el último día de noviembre… ** Major League Baseball quiere imponer un tope salarial de 200 millones de dólares por temporada por equipo. Y los peloteros se oponen de todas todas. Por eso, se teme que esta lucha llegue a perjudicar a los entrenamientos y a la temporada 2022… ¡Amanecerá y veremos, digo yo, ¿no?!... ** FOX paga mil 400 millones de dólares anuales por transmitir juegos de Grandes Ligas, igual que ESPN paga mil millones. Pues, han amenazado con invertir su dinero en otro espectáculo deportivo…

** Los Cardenales cancelaron su fiesta anual, que iba a ser 15, 16 y 17 de este enero. En ese evento, los peloteros del club de San Luis conviven con los fanáticos en plena calle. Lógicamente, es una actividad de promoción para la venta de boletos y souvenirs… ** Los equipos siguen preparando sus rósters para el futuro. Como los National, quienes firmaron al cubano de 16 años, Cristian Vaquero, centerfielder y al bate ambidextro, con bono de tres millones. Lo mantienen en Dominicana… ** Los Yankees pagaron cuatro millones por la firma del shortstop, dominicano, Róderick Arias, igualmente de 16 años… ** Y los Rojos firmaron a otro de 16 años de edad, el venezolano, Ricardo Cabrera, también shortstop, por cuatro millones 500 mil…

**Alex Rodríguez estará a cargo de especiales servicios en ESPN, durante las transmisiones de los juegos dominicales. Es un ascenso en su trabajo… ** “Latinosport” está por anunciar los ocho ganadores de premios 2021 para bigleaguers latinoamericanos. Su presidente, Julio Pabón recalcó…: “Son distinciones para nativos de todos los países de habla hispana, sin preferencia por nacionalidad alguna. Solo se exige la calidad en el juego… ** Tres equipos están preparados para tratar de firmar al shortstop, Trevor Story, en cuanto termine el lockout, Marineros, Medias Rojas y Astros. Nada han dicho de Carlos Correa…

** Mensaje de Pete Rose…: “Dear Juan…: I can only tell you, thank you very much, thank you very much. Deep message. Tremendous column.

Your friend… Pete”.

Dear Pete…: You deserve so much more. God keep you and guide you today and always… Juan Vené.

