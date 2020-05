Por el derecho a la libertad de expresión.

Esta convocándose de manera abierta y vía Facebook, a conformar un frente contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La idea, dicen, es la de modificar el estado de cosas actual para dar una mejor alternativa al país, desde el punto de vista económico, político y social, pero, sobre todo, en la cuestión de equilibrar el Congreso y el Senado. La propuesta surge abiertamente de las filas del partido en formación de los Calderón-Zavala, y trata de pavimentar el camino de esta organización, hacia la toma del poder político mexicano, nuevamente. En su anterior oportunidad no lograron establecer una base ciudadana que los apoyara, promovieron abiertamente la corrupción, no hicieron ningún tipo de actividad que mostrara la intención de beneficiar a los ciudadanos en la pobreza o en la pobreza extrema, y aún así quieren de nuevo el poder.

En las elecciones anteriores, los resultados obtenidos por Margarita Zavala no logran posicionarla como una alternativa viable para encabezar un movimiento nacional, de esa envergadura, por lo que su intento, en las condiciones actuales iría directo al fracaso. Además, la convocatoria para que los mexicanos se integraran a su partido en formación, no solo no tuvo buena respuesta, sino que se les acusó de haber presentado información fraudulenta. Los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el cual siempre militaron, les dieron la espalda y los tildaron de traidores. Con esas cuentas tan pobres, no es nada raro que intente cualquier cosa para tratar de llamar la atención.

Algunos de los integrantes de la Coparmex, han estado también intentando armar un movimiento nacional contra López Obrador, con los mismos alegatos e inclusive, utilizando a esta plataforma social como el sitio desde el cual se le exhiba nacionalmente. Aunque la campaña ha sido constante no han logrado establecer un grupo abierto nacional, estatal o municipal que indique algún resultado que los beneficie.

Mientras tanto, muchos mexicanos estamos definitívamente en contra de algunas de las acciones de gobierno de López Obrador, por no ser congruente con los compromisos hechos en campaña, pero esto no es suficiente para que se le pueda derrocar, de la forma que estas personas lo están planeando. Solo para citar un ejemplo, cuando dijo y dice que las escaleras se barren de arriba hacia abajo en su intento verbal de luchar contra la corrupción, no vemos cuando va a comenzar a realizarla. En Baja California y cada uno de sus municipios, hay suficientes corruptos activos y denunciados, con los cuales podía comenzar su proyecto, pero no lo hace. ¿Qué espera?

No obstante, la base social que apoya López Obrador le basta para que siga sin ningún impedimento su proyecto de gobierno. Las simples declaraciones de quienes están en desacuerdo con él no les permiten removerlo. La constante alusión a los pobretones que se sienten beneficiados con el apoyo bimensual que se les otorga, es, aunque no se comprenda, un arma suficiente que lo conservará en el poder. Mientras tanto, algunos de quienes han estado azuzando a la gallera, ya han reculado y se agazapan buscando nuevas alternativas sobre el tema. Vale.

* El autor es Licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.