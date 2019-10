A defender la corona

San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, será la sede de la edición 2019 del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera Fuerza.

Las hostilidades en el campo desde el día 27, hasta el 2 de noviembre, un día antes en que celebraremos nuestro cumpleaños, así que tienen tiempo para comprar regalo y hacerlo llegar, además de la felicitación por el face.

De hecho, el sábado ya hubo actividad del nacional, la junta previa y el congreso técnico de la Federación Mexicana de Béisbol, reunión en la que se designan las fechas para los nacionales del próximo año.

Para el de Primera Fuerza, el de San Luis Río Colorado, habían confirmado su participación Sonora, Sonora “B”, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Veracruz.

El campeón defensor Baja California, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, La Laguna y Baja California Sur.

Algunos estados declinaron su participación y finalmente quedaron dos grupos, el A, que tiene como cabeza a Sonora, que se medirá a Chihuahua, Coahuila, Baja California Sur, Veracruz y Aguascalientes.

Baja California jugará en el B, midiendo fuerzas con Sinaloa, a quienes eliminaron el año pasado de la pelea por el título con una protesta, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Ciudad de México y el equipo “B” de Sonora.

Ya habíamos apuntado que este equipo “B” sonorense toma el lugar del representativo de Asociación de Ligas de Béisbol de Mexicali, que había sido aceptada por la Femebe para participar en la justa, gracias a la intervención del comisionado Edgar González, quien tiene todo el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero ni eso, el apoyo de AMLO a González, fue suficiente para evitar que Enrique Mayorga, presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, diera vuelta atrás y finalmente apoyara al paladín, que ha tenido sometida la pelota de Baja California por más de 20 años, aprovechando la debilidad y cobardía de muchos de los presidentes de ligas afiliadas a la normatividad.

Hace meses, una selección de nuevos valores de la Asociación de Ligas de Béisbol de Mexicali, participó en un evento federado, en Mazatlán, gracias a la intervención de Edgar González.

Por cierto, al hijo de David, futuro director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, lo mencionan para ser uno de los coachs de Padres de San Diego en la próxima temporada de Ligas Mayores.

En su momento, Édgar declaró que habría noticias en torno al béisbol de Baja California y Freddy Armando Lugo Valenzuela, a quien ordenó sacar del terreno de juego en el Estadio Chevron, casa de los Toros de Tijuana, club de la Liga Mexicana, cuando se realizó una de las visorias.

Si se hace lo de los Padres, bien por Édgar, pero ojalá que le dé tiempo de cumplir con lo ofrecido a los directivos de ligas y librarlos finalmente del paladín de la normatividad.

Cuestiones técnicas, con eso de que la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California es asociación civil, hacen difícil la tarea, pero buscándole, algo se podrá hacer.

Algo que tienen a la mano y no han querido aplicar es la normatividad, que marca que un presidente de asociación estatal no puede tener cargo en el comité directivo de la Femebe y el paladín es uno de ellos.

Qué la selección de BC tenga una buena actuación en el nacional, demuestre la clase de pelota que se juega por estos rumbos, pese a los directivos que tienen.

Ya no hay más espacio para los Apuntes y hasta aquí los dejamos…por hoy.