5K del Conalep

Para el próximo mes, el día 4, está programada la carrera de 5 kilómetros que promueve el Conalep.

Uno de los eventos que reunía la mayor cantidad de corredores y que al igual que otros, fue perjudicado por la pandemia, de la que aún no logramos salir, totalmente.

De los eventos que gustan a los corredores, que no les cobren y reciban atenciones de los organizadores.

Uno de los principales nervios motores en la organización del evento ha sido Francisco Javier Galindo Marcial, por muchos años pitando en el baloncesto local, alternando su labor de docente.

En esta edición de los 7K están ofreciendo premios en metálico a los ganadores, aunque no sabemos si seguirá siendo gratis la participación o cobraran algo. La justa sale del plantel, por Avenida Ermita, frente a la Unidad Deportiva Tijuana y termina ahí mismo.

En fecha más cercana, el 14 de mayo, una etapa más del Serial Atlético que promueve la Universidad Autónoma de Baja California, a través del campus Tijuana de la Facultad de Deportes.

Este mismo mes hay eventos con causa, para el bolsillo de los organizadores, que han encontrado su minita de oro en esto de ser promotores.

Los anuncian como eventos con causa, que no son baratos, 150 pesos por hacer los recorridos.

El 22 de mayo es el evento del Circuito Imponente Rosarito y para el 29 está anunciado el recorrido de escuela a escuela del Centro Universitario de Tijuana. La casa de los Titanes anota en su convocatoria que cobrarán 150 pesos y que los beneficios son para los jornaleros agrícolas de San Quintín, que hasta equipo de béisbol tienen, los Freseros, que militan en la Liga Norte de México.

En junio, el 12, otra fecha del Circuito Rosarito Imponente, una corrida de 7.5 kilómetros, pero de nuevo hay que pagar los 150 pesos.

Esa misma cantidad cobran en los eventos del Circuito Yo Amo Baja California, otra de las carreras con causa, la prevención.

Ya tuvieron un primer evento, el mes de abril y les faltan los del 28 de agosto y 2 de octubre, obviamente cobrando en cada uno de ellos.

De que es negocio hacer carreras, ni quien lo dude, de ahí que los promotores broten como hongos.

En algunas carreras, no en todas, a los ganadores de los premios en billetes les descuentan los porcentajes para la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y la Asociación Estatal de Atletismo de Baja California.

Si alguna autoridad le cobrara impuestos a los organizadores por cada corredor que paga su inscripción, seguramente que ya no habría tantos promotores en el ambiente del atletismo callejero.

Y tampoco hay quien compruebe que los que anuncian sus eventos con causa entreguen a los supuestos beneficiarios las utilidades que se generan en el mismo.

Mínimo, así como anuncian sus eventos, deberían publicar cuando entregan lo recaudado a los supuestos beneficiarios.

Organizar cuesta un billete, pero correr es la actividad de moda y con las cuotas de recuperación, debe haber ganancia para los promotores y “promotores”,

Ya no hay espacio para más Apuntes, así que hasta aquí los dejaremos…por hoy, no se relajen y aunque no sea obligatorio, no pasa nada si siguen usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia.